Coronavirus: 'Kabinet gaat op 26 juni versoepelen', minder dan 900 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 899 besmettingen vastgesteld. Voor het eerst sinds 10 september vorig jaar zijn er minder dan 900 positieve tests in een etmaal.

Het aantal positieve tests komt voor de tweede dag op rij uit onder de zogeheten signaalwaarde. Dat is het niveau waarop bij een stijging de alarmbellen zouden afgaan. Nu maakt het de weg vrij voor meer versoepelingen. Op zondag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1050 positieve tests.

Versoepelingen iets naar voren gehaald: vanaf 26 juni minder regels

Het kabinet wil Nederland nog wat sneller dan gepland, namelijk vanaf zaterdag 26 juni, grotendeels van het slot halen. Het maximale aantal mensen dat je thuis mag ontvangen wordt dan acht, er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn weer toegestaan, melden bronnen aan de NOS.

Daarbij mag de horeca tot middernacht openblijven en kunnen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. De basisregels blijven vooralsnog verder wel gelden, zoals 1,5 meter, thuisblijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht, al is er in het kabinet wel een discussie gaande over de vraag of die mondkapjesplicht wel moet blijven zoals die is.

Lichte stijging patiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Momenteel liggen er 681 patiënten met Covid-19 op een ic- of verpleegafdeling, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er vijf meer dan zondag. Toen lagen er 676 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zaterdag waren dat er nog 672.

Alphense oldtimerdag opnieuw afgelast

De oldtimerdag in Alphen aan den Rijn gaat dit jaar niet door, zo meldt mediapartner Studio Alphen. De organisatie laat in een reactie weten dat de coronamaatregelen het onmogelijk maken om het autofestijn in traditionele vorm te organiseren. Op de zaterdag voor de derde woensdag van september is de oldtimerdag de jaarlijkse opening van de Alphense Dagen. In het centrum staan dan honderden oude auto's opgesteld, goed voor tienduizenden bezoekers.

Evenals vorig jaar wordt als alternatief voor de oldtimerdag een toerrit uitgezet door de organisatie. Deelnemers kunnen zich inschrijven en dan op zaterdag 11 september de 100 kilometer lange tocht door de regio rijden. In tegenstelling tot de oldtimerdag wil de organisatie van de jaarmarkt het feest wel door laten gaan. De mensen achter het grootste eendaagse evenement van Alphen aan den Rijn zeggen ervan uit te gaan dat alle coronabeperkingen per 1 september worden opgeheven en dat de jaarmarkt op woensdag 15 september - zonder anderhalvemeterregel en toegangstesten - door kan gaan.

Foto: Omroep West

Meer woninginbraken na versoepelen coronamaatregelen

Het aantal woninginbraken is de afgelopen twee maanden met ruim een derde toegenomen. Volgens de Nationale Politie is dit een op een terug te voeren op het versoepelen van de coronamaatregelen. Er waren fors minder inbraken in de periode dat we zo veel mogelijk thuis moesten blijven, zei projectleider woninginbraak Sybren van der Velden in het NOS Radio 1 Journaal. 'Toen de avondklok was ingesteld, nam het aantal woninginbraken zelfs met 60 procent af. Bij versoepelingen zagen we meteen een stijging, nu dus ook weer.'

De avondklok werd op 28 april geschrapt. Halverwege mei kwamen daar nieuwe versoepelingen bij, met onder meer de heropening van sportscholen en een langere openingstijd voor terrassen. Sinds 5 juni mogen bijvoorbeeld ook musea en bioscopen weer bezoekers ontvangen.

'We zien het aantal inbraken in het hele land wel toenemen', zegt Van der Velden. 'Soms met 5 procent, maar er zijn ook plekken met 25 tot 30 procent meer inbraken.' Omdat de versoepelingen nog vers zijn, is het volgens hem moeilijk te zeggen of de toename van het aantal inbraken gekoppeld is aan bepaalde regio's.

DNB: vlot herstel na crisis, toename werkloosheid blijft beperkt

De Nederlandse economie herstelt naar verwachting vlot van de coronacrisis. Daarbij blijft de toename van de werkloosheid na het wegvallen van de steunpakketten van de overheid waarschijnlijk beperkt. De Nederlandsche Bank (DNB) denkt daarom dat het nieuwe kabinet niet meer met nieuwe maatregelen hoeft te komen om het economisch herstel te stutten.

Volgens DNB-directeur Olaf Sleijpen zijn de economische gevolgen van de coronapandemie in eerdere ramingen steevast overschat, ondanks de forse krimp in 2020. Hij constateert dat de vooruitzichten er nu weer goed uitzien. Waarschijnlijk groeit de economie dit jaar met 3 procent. Volgend jaar zou de groei versnellen tot 3,7 procent en in 2023 weer op een wat normaler tempo van 1,9 procent uitkomen.

Nederland profiteert onder meer mee van het flinke steunpakket waarmee de Amerikaanse president Joe Biden is gekomen. Sleijpen denkt verder dat de particuliere consumptie weer zal aantrekken als de pandemie voorbij is.

De econoom merkt ook op dat er in de becijferingen is gewerkt met de veronderstelling dat de contactbeperkende maatregelen tot het einde van het jaar geleidelijk worden versoepeld. Dit is in lijn met aannames uit de prognoses van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar als alles sneller gaat, dan zou dat dus een meevaller betekenen en zou Nederland nog krachtiger herstel kunnen laten zien.

NS gaat weer 'normale' dienstregeling rijden

De NS rijdt vanaf maandag overdag weer dezelfde dienstregeling als voor het begin van de coronacrisis in 2020. Op 5 juli rijden ook alle nachttreinen weer zoals voor de beperkende maatregelen tegen het coronavirus.

De spoorwegen zijn klaar voor het hervatten van de normale dienstregeling, zegt president-directeur van de NS Marjan Rintel. 'Een belangrijk moment voor NS na een zware periode waarin we veel hebben moeten vragen van onze reizigers en collega's.'

Het aantal reizigers neemt ook steeds meer toe, meldt de NS. Op doordeweekse dagen is de drukte ongeveer veertig procent ten opzichte van 2019. In het weekend is dat zestig procent.

Foto: ANP

Mensen uit 1994 aan beurt voor vaccinatie

Mensen die in 1994 zijn geboren, kunnen vanaf maandag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten. Het gaat om mensen die nog 26 zijn of dit jaar hun 27e verjaardag al hebben gevierd. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of dat van Moderna.

De mensen uit 1994 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1979 tot en met 1984 een afspraak maken. Vorige week volgden de mensen uit 1985 tot en met 1993.

Veiligheidsberaad bespreekt eerste voetbalweekend

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag in Utrecht hoe het eerste weekend van het EK voetbal is verlopen. Grote schermen bij de horeca zijn verboden, maar het is niet uitgesloten dat buurtbewoners gezamenlijk naar een scherm op straat willen kijken, terwijl er onder meer nog een verbod op groepsvorming is en de verplichte anderhalve meter afstand ook nog steeds geldt.

Bewoners van de Haagse Marktweg kijken voetbal | Foto: ANP

Vorige week waarschuwden de burgemeesters al dat er tegen excessen zal worden opgetreden. Maar ze sluiten ook niet uit dat schermen op straat en bij terrassen tegen het eind van het EK wel gewoon toegestaan zullen zijn.

