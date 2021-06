Wrakingsverzoeken complotdenkers Bodegraven afgewezen, kort geding op korte termijn hervat

Een van de complotdenkers, Micha Kat, wraakte vorige week de rechtbank omdat de rechter weigerde de man als journalist aan te spreken. Een partner van Kat wraakte vervolgens de wrakingskamer die over het verzoek van Kat zou moeten beslissen. Joost Knevel wilde namelijk een rechter die niet aan de rechtbank in Den Haag was verbonden.

Dit verzoek werd door de wrakingskamer afgewezen. Volgens de wrakingskamer is dit geen goede reden om de kamer te wraken. In de uitspraak gaf de rechtbank aan dat Knvel 'lichtvaardig tot wraking overgegaan door de wrakingskamer te wraken nog voordat de wrakingskamer bijeenkwam. Daarmee is sprake van misbruik.'

Vermeende pedonetwerken

Voor Kat was dit reden om een nieuwe poging te doen de wrakingskamer te wraken, maar ook dit verzoek werd afgewezen. Hij eiste van de rechters dat ze hem zouden erkennen als journalist. Kat deelde voor aanvang van de zitting al rechterlijke uitspraken op Twitter. Hieruit zou blijken dat hij in rechtbankstukken journalist wordt genoemd. Hij wilde ze inbrengen tijdens de zitting, maar de rechters vonden dat niet nodig. Dat vond hij reden om te wraken, maar dit verzoek werd afgewezen.

De wrakingskamer kwam bijeen om de onafhankelijkheid te toetsen van kortgedingrechter Hoekstra. Zij werd een week geleden gewraakt in het kort geding dat was aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het kort geding eist de gemeente dat Kat met medecomplotdenkers Joost Knevel en Wouter R. stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp.

Orgies in de rechtbank

Kat bracht de Haagse rechters maandag in verband met allerlei complottheorieën, van orgies in de rechtbank tot lidmaatschap van de 'sado-pedomachine van massamoordenaars in Den Haag' en familiebanden van rechters met kabinetsleden. Voor de wrakingskamer was de aanhoudende woordenstroom van Kat reden om de videoverbinding met hem te verbreken.

Alle eisen van de drie complotdenkers werden door de wrakingskamer afgewezen. Door het afwijzen van de drie wrakingsverzoeken kan de oorspronkelijke rechtszaak verder gaan. De gemeente Bodegraven heeft dit kort geding aangespannen tegen de drie complotdenkers omdat 'het drietal moet stoppen met het verspreiden van onzin over de begraafplaats in Bodegraven'. De drie complotdenkers verspreiden via hun site Red Pill Journal al maanden het verhaal dat er kinderen op begraafplaats Vredehof liggen die zijn vermoord door een netwerk van satanische pedofielen.

In voorarrest

Het verhaal is door een grote groep complotdenkers opgepakt en mensen komen al sinds februari bloemen leggen op de graven. Bij deze bloemen liggen ook brieven waarin onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel ervan wordt beschuldigd bij de satanisten te horen. Wouter R. werd twee weken geleden in Groningen gearresteerd voor opruiing en bedreiging. De man zit nog steeds in voorarrest en moest de zaak via een videoverbinding uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn volgen.

