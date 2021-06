Utrechtsebaan weekend dicht: inspectie voor werkzaamheden in juli

De Utrechtsebaan (A12) is dit weekend in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om het weggedeelte vanaf de kruising met de Zuid Hollandlaan tot de op- en afrit 3 Bezuidenhout.

De weg is vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandag 5.00 uur in beide richtingen afgesloten in verband met inspecties. Oprit 3 is tijdens de afsluiting niet toegankelijk vanwege werkzaamheden door Eneco. Afrit 3 is wel te gebruiken.

Verkeer in en uit de richting van Rotterdam wordt omgeleid over de Rotterdamsebaan (S100 en S107). Verkeer in en uit de richting van Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid over de N44, N14 en A4.

In juli ook in de nacht dicht

De reden voor de afsluiting is dat de Utrechtsebaan (A12) een grote onderhoudsbeurt krijgt. Daarom wordt de weg de komende maanden geïnspecteerd om precies te kunnen bepalen welke renovatiewerkzaamheden nodig zijn.

In juli zal de Utrechtsebaan opnieuw worden afgesloten, maar dan gedeeltelijk en alleen in de nachten van 22.00 uur tot 05.00 uur. Van 5 tot en met 8 juli is de weg dan dicht in de richting van Den Haag centrum. En in de nachten van 12 tot 15 juli in de richting van het Prins Clausplein.