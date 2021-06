Zus gewurgde vrouw Ter Aar te ziek om naar Nederland te komen voor getuigenverklaring

Een zus van de 34-jarige vrouw die vorig jaar mei in Ter Aar is gewurgd, is momenteel te ziek om naar Nederland te komen voor een getuigenverklaring. De Egyptische vrouw is getroffen door corona, zo bleek maandag op een nieuwe zitting bij de Haagse rechtbank over de moordzaak. Het Openbaar Ministerie hoopt de getuige nu in september te kunnen verhoren.

Het slachtoffer was afkomstig uit Egypte en verbleef al geruime tijd in Nederland met haar man, Ismail D. (47) uit Soedan. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij zijn Egyptische echtgenote om het leven heeft gebracht. Agenten vonden de gewurgde vrouw eind mei 2020 in een woning aan de Reigerlaan in Ter Aar en hielden D. aan. Hij had een woning in Nieuwkoop, maar zou nog wel bij zijn vrouw zijn geweest. Het slachtoffer had drie kinderen. D. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar werd duidelijk dat de verdachte niet lijdt aan een geestelijke stoornis.

In april werd bekend dat één van de zussen vanuit Egypte naar Nederland zou komen om te getuigen tegen haar zwager. De zus had kort voor de dood van het slachtoffer contact met haar en zou meer kunnen vertellen over het huwelijk dat haar zus met de verdachte had. Op dit moment is de getuige echter getroffen door het coronavirus en te ziek om te reizen. Het OM probeert de zus naar Nederland te halen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak op 6 september.

Tramadol

Een toxicoloog heeft gekeken of de man mogelijk onder invloed van het medicijn tramadol heeft gehandeld. D. gebruikte deze pijnstiller vaak. Hij ontkent zijn vrouw gedood te hebben, maar vraagt zichzelf ook af of hij onder invloed van het medicijn zijn echtgenote wellicht gewurgd heeft. Het onderzoek van de toxicoloog heeft niets opgeleverd.

Het is het OM verder niet gelukt om toegang te krijgen tot het Google-account van de verdachte, waar mogelijk relevante gegevens op staan voor de strafzaak. Een Amerikaanse rechter heeft nog geen toegang gegeven tot het account.

