Openluchtbaden lonken met hitte op komst, maar pas op: ook hier gelden nog steeds coronaregels

Het is al een tijdje mooi weer, maar het wordt nog beter. Woensdag en donderdag zou het wel eens rond de 30 graden kunnen worden. Het openluchtzwembad is dan ook een ideale locatie om even af te koelen. Maar pas op: ook daar gelden nog steeds coronaregels.

Iedereen snakt met dit warme weer naar wat verkoeling. Het openluchtzwembad is hier ideaal voor, maar door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden beperkter dan in normale jaren. Zo werken de zwembaden met tijdsloten en een maximaal aantal bezoekers. Daarom moet je vaak nu al reserveren als je woensdag of donderdag een verkoelende duik wilt nemen. Waar moet je op letten? We zetten de maatregelen van zes openluchtzwembaden in de regio op een rijtje.

De Vliet - Leiden

Dit zwembad heeft de dag opgesplitst in verschillende tijdsvakken. Tussen 7.00 en 11.30 uur mogen mensen na reservering baantjes komen trekken. En datzelfde mag ook tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Per tijdvak mogen 250 mensen naar binnen, maar die moeten wel vooraf reserveren. Je kunt ook reserveren aan de kassa, maar dan bestaat de kans dat je terug naar huis moet omdat er geen plek meer is. Tussen 12.00 en 14.00 uur en tussen 14.30 en 16.00 uur is het vrij zwemmen, maar ook daarvoor geldt dat een reservering verplicht is.

Peter Grümmer heeft de leiding in het Leidse zwembad. Hij vindt het een hele organisatie op deze manier. 'Zeker omdat er aan het einde van de maand weer versoepelingen aankomen. Misschien dat we dan weer helemaal open mogen.' Maar hij heeft wel een voorbehoud: 'Als we moeten gaan controleren op vaccinatiebewijzen dan gaat het hem echt niet worden. Er kunnen hier op een beetje goede dag drieduizend mensen naar binnen. Als we die allemaal moeten controleren is het bad dicht voordat er iemand heeft gezwommen.'

Haasbroek - Zoeterwoude

Het idyllisch gelegen zwembad Haasbroek is klein maar fijn, en heeft ook tijdvakken ingesteld. Het bad opent om 12.00 uur en gaat om 20.00 uur weer dicht. De eerste en de laatste twee uur is het banentrekken voor maximaal 24 mensen tegelijk. Als twee mensen het bad uitkomen mogen er weer twee anderen in. Tussen 14 en 18 uur is het recreatief poedelen voor jeugd tot 17 jaar, maar die moeten dan wel een diploma hebben en hun ouders thuislaten.

Tijdens het banentrekken is een klein deel van het bad geopend voor familiezwemmen: 'Dat is het ondiepe deel', verduidelijkt hoofdbadmeester Wim Siera. Reserveren is er in Haasbroek niet bij. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dat levert wel eens discussie op. Siera: 'Ik blijf dan altijd netjes hoor, maar hier op het parkeerterrein zijn wel eens discussies en worden mensen boos omdat ze vinden dat ze nog best naar binnen kunnen. Dan blijkt vaak dat ze boos zijn op de maatregelen van de overheid. Tsja, dan moeten ze daar boos op worden. Ik kan daar heel weinig aan doen.'

De Fuut - Reeuwijk

In Zwembad De Fuut in Reeuwijk mogen driehonderd jongeren tot 18 jaar naar binnen, maar ook zij moeten hun papa en mama thuislaten. Dit heeft alles te maken met de anderhalvemetermaatregel, zegt Dieter Möckelmann. Hij de voorzitter van Stichting Zwembad de Fuut. Driehonderd lijkt veel, maar 'op een beetje dag zouden we er normaal 1600 binnen kunnen hebben'. Let wel: ook in Reeuwijk moet je je houden aan tijdsloten. Die verschillen per dag, dus het beste is om even op de website te kijken.

Ook heel belangrijk: je mag alleen naar binnen met een abonnement of een tienbadenkaart. 'Losse kaartjes daar doen we niet aan nu', zegt Möckelmann. En ze hebben winkelmandjes staan bij de kassa. Dat betekent dat als alle mandjes weg zijn, je het bad niet meer in kunt. 'Maar laten we wel wezen, iemand trekt anderhalf uur lang baantjes. En als iemand weggaat en er staat dus weer een mandje, dan kan de volgende naar binnen.' Maar wel alleen met een abonnement of een tienbadenkaart.

Hoge Bomen - Naaldwijk

Bij zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk mogen 'slechts' vijftig mensen tegelijk naar binnen om recreatief te badderen en 25 voor banenzwemmen. Voor het plezierzwemmen kan er dagelijks een duik worden genomen tussen 10.30 en 14.30 uur. 'Maar reserveer wel', zegt Janice Kronen, een medewerkster van het zwembad. 'Woensdagmiddag is al vol en voor komende zondag zie ik ook nog maar een paar plekjes.'

Zwembadbezoekers kunnen op de site precies zien hoeveel lege plekken er nog zijn. 'We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om te zwemmen. Daarom werken we met blokken. Mensen reserveren voor een begin- en eindtijd, dat wisselt per dag.' Alle baden in het zwembad zijn open, alleen moeten bezoekers, als ze dat willen, thuis onder de douche springen. 'In verband met corona zijn onze douches nog gesloten.'

De Hazelaar - Hazerswoude

Bij de Hazelaar in Hazerswoude mogen maar liefst 450 mensen tegelijk naar binnen. 'Ook kinderen', benadrukt 'allround' medewerker, zoals hij zichzelf noemt, Jan Slappendel. Van 13.00 tot 14.00 uur kunnen er baantjes getrokken worden, van 14.00 tot 18.00 uur is het zwembad open voor wat recreatief geplons.

Er mogen in totaal 450 mensen het zwembad in. 'Vorige week waren dat er nog maar driehonderd. Toen moesten we echt wel eens mensen teleurstellen.' Het zwembad zou nóg meer dan die 450 mensen mogen ontvangen, maar dat doen ze niet. 'Als dit goed gaat, kunnen we weer wat opschroeven.' Maar dat laatste vindt Slappendel juist ook het moeilijkste. 'Door de versoepelingen veranderen de regels continu. We werken met driehonderd vrijwilligers, die moeten allemaal wel bij kunnen blijven.'

Prins Willem Alexanderbad - Koudekerk aan den Rijn

Bij dit familiezwembad mogen momenteel alleen abonnementhouders van 07.00 tot 18.00 uur naar binnen. Het bad werkt daarbij met een kaartensysteem, waarbij niet gereserveerd hoeft te worden. 'Zijn alle kaarten op, dan mag niemand meer naar binnen', vertelt een medewerkster. 'We hanteren de regel van 1 bezoeker per tien vierkante meter. Dat betekent dat we vijfhonderd mensen binnen laten.'

