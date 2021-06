Tropische hitte in aantocht: 'Donderdag drukkend heet met lokaal 32 graden'

Zon- en warmteliefhebbers kunnen zich de komende dagen opmaken voor een paar prachtige zomerdagen: aankomende woensdag en donderdag wordt het in onze regio rond de 30 graden. 'Vooral op woensdag is het volop zonnig. Donderdag wordt het drukkend heet met misschien wel 32 graden', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

We krijgen dinsdag eerst nog een wat koelere dag. Aankomende nacht drijft er een zwakke storing over die wat bewolking met zich meeneemt. 'In de middag komt de zon er weer bij en het wordt zo'n 23 graden', aldus Mizee.

Vanaf woensdag wordt het dus echt warm met op grote schaal 28 tot 30 graden. 'Ook op de stranden wordt het heet door een zuidoostenwind', legt de weerman uit. 'Misschien komt er een klein beetje verkoeling van zee, maar dat mag geen naam hebben.'

Krachtige zon

Het is wel aan te raden om je goed in te smeren als je in het zonnetje gaat zitten. De zon is in deze periode van het jaar het krachtigst. 'Op dit moment hebben we te maken met zonkracht 8. Dat betekent dat je binnen tien minuten kan verbranden. Het is verstandig om je meerdere keren per dag in te smeren', aldus Mizee.

Donderdag is het met 32 graden de warmste dag van de week. Er zullen overdag al wat meer wolken aanwezig zijn en in de avond neemt de kans op onweersbuien toe. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag trekken zware onweersbuien over Nederland. 'Waar dan de zwaarste buien vallen, dat is nog even afwachten', vertelt Mizee. 'Daarna is het wel klaar met de ergste hitte. In het weekend valt er nog een enkele bui en komt de temperatuur uit rond de 20 graden. Dan is het alsnog prima zomerweer.'

Hete zomer?

Of de plotselinge hitte nog wat zegt over de rest van de zomer? 'Nee, dat valt niet te zeggen. De afgelopen maanden was het juist onverwacht koud. Hoe de rest van de zomer verloopt blijft dan ook afwachten', aldus de weerman.

