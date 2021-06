Mart Visser: van modekoning tot gastconservator Museum Beelden aan Zee

De Pools-Italiaanse beeldhouwer is geen onbekende voor het museum aan de Scheveningse kust. Wie langs de boulevard komt zal het metershoge beeld van een gezichtsmasker niet snel ontgaan. Mitoraj staat bekend om zijn monumentale beelden, met thema's als het masker, het lichaam, de versluiering, de klassieke oudheid en eeuwige schoonheid.

Visser heeft zich in zijn kunstwerken toegelegd op gezichten. Tijdens het inrichten en vormgeven vergaapt hij zich aan de soms metershoge beelden van gezichten en lichaamsdelen: 'Ja daar zat ik echt wel technisch naar te kijken. Van jeetje, hoe krijg je me dat voor elkaar op deze manier? Hoe heb je dat craquelé er in gekregen? Een gezicht heeft ruim negentigduizend gelaatstrekken. En op deze manier laat hij bijna dat stuk daarvan zien. Wat doet een verandering van een lijn ìn een gezicht. Ontzettend interessant werk.

Blauwe glasplaten

Wie denkt dat Mart Visser de tentoonstelling met textiel heeft aangekleed, komt bedrogen uit. Bij de inrichting maakt hij gebruik van metershoge en -brede blauwe glasplaten: 'Door dat blauw getinte glas, zie je nog de sculptuur van Mitoraj. Zie je eigenlijk dat ze denken ik wil aan de andere kant kijken wat daar gebeurt. En eigenlijk om wat meer compartimenten te bouwen en wat meer diversiteit te kunnen geven aan al die verschillende disciplines in het werk van Mitoraj.'

De tentoonstelling van Igor Mitoraj wordt ingericht met blauwe glasplaten | Foto: Omroep West

Mart Visser zou Mart Visser niet zien als hij daar nog wat extra's aan toevoegt: 'Ik heb er muziek onder gezet. Ik heb een hele playlist gemaakt, die ik er helemaal bij vind passen. Ik heb een geur, die wordt er continu doorheen gespoten, waardoor je zintuigen, dus je eigen neus, je ogen, je mond... je kan er over praten. En met name dat wat je ziet, heb ik er een soort spel van gemaakt.'

Klassiek versus modern

Volgens conservator Dick van Broekhuizen is de tentoonstelling van Igor Mitoraj een 'gekke': 'Zes meter redden we hier in de tentoonstellingszaal net niet, maar vier meter redden we nog wel. Dus we hebben nu eigenlijk in de tentoonstelling verzameld allemaal beelden die je normaal op straat zou zien.'

De beelden van Mitoraj ogen op het eerste gezicht klassiek, maar hebben tegelijkertijd toch ook iets moderns. Van Broekhuizen: 'Je ziet alleen maar een fragment. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je in de archeologie ook ziet. Maar Mitoraj maakte allemaal ingrepen, die modelleert als het ware weer lichamen erin, of hij haalt er een kubus uit en plaatst daar weer een kop in.'

De tentoonstelling Façade van Igor Miteraj is van 19 juni 2021 tot en met 6 februari 2022 te zien in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.