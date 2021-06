Plannen om winkelgebied Leiden te verbeteren en leegstaande panden in centrum te vullen

In de centrumgebieden van Zuid-Hollandse steden staan nog altijd veel panden leeg, zegt de provincie. Dit is nog erger geworden door de coronacrisis die veel ondernemers hard heeft geraakt. De regeling was eerder niet beschikbaar voor grotere gemeenten, maar dit jaar komt ook Leiden in aanmerking voor deze subsidie.

Het plan van het centrummanagement is voornamelijk om de ondernemingen die 'niet op een logische plek zitten', te verplaatsen naar het centrumgebied, zo schrijft mediapartner Sleutelstad. Plan is om deze ondernemingen naar de leegstaande panden in het centrum te trekken. Om te bepalen welke ondernemingen dit worden, wil centrummanager Gijs Holla na de zomer een onderzoek starten.

Opschieten

Holla zegt ook ondernemers te willen helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. 'Er zit natuurlijk enorme emotionele en financiële pijn achter de etalage van veel ondernemingen', legt de centrummanager uit. 'Als de coronacrisis straks een aantal maanden voorbij is moeten we niet vergeten dat die pijn er nog steeds zit.'

Voor de subsidieregeling is in totaal 500.000 euro beschikbaar. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal 20.000 euro per project. Er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wie dus aanspraak op het geld wil maken, moet wel een beetje opschieten. Holla hoopt binnen anderhalve maand de subsidieaanvraag te versturen.

