Achtergrond bij het weerbericht: maandag 14 juni

Dankzij een nieuw hogedrukgebied dat zaterdag vanuit het zuidwesten naar ons land trok, kregen we in het weekend met fraai, zonnig weer te maken. Zaterdag was er eerst nog wel bewolking, maar ’s middags kregen we flinke perioden met zon. Het was die dag met 18 tot 20° wel koeler. Gisteren hadden we, na een recordzonnige eerste decade, opnieuw een zeer zonnige dag. Het werd daarbij 21 tot 24°.

Het hogedrukgebied ligt vandaag boven Duitsland (in de nanacht 1026 hPa) en zorgt vandaag opnieuw voor een zeer zonnige dag. De wind zal niet veel meer zijn dan 1 tot 3 Bft, eerst zuidoost tot zuid, vanmiddag westelijk. Het wordt op veel plaatsen ongeveer 25°, langs de kust blijft het iets koeler.

Vanuit het noordwesten nadert er vannacht een zwak koufront. Vanavond zijn er nog opklaringen, daarna zal de bewolking toenemen, maar neerslag wordt er niet of nauwelijks verwacht. De zwakke tot matige wind ruimt naar noord tot noordoost en de minima komen rond 14° te liggen. Morgen trekt het front verder naar het zuiden en komt er een klein hogedrukgebied (1023 hPa) net ten noordwesten van Nederland te liggen. Morgenochtend is het dan nog bewolkt, morgenmiddag krijgen we weer flink perioden met zon. Bij een aanhoudend zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het dan zo’n 21°.

Daarna zal het flink warmer worden. Het hogedrukgebied trekt verder naar het oosten en woensdag ligt het boven het noorden van Polen (1022 hPa). Met een zuidoostelijke stroming wordt er warme lucht aangevoerd met veel zon en maxima rond 27°. Donderdag kan het met omstreeks 30° nog warmer worden. We krijgen dan echter te maken met een onweersstoring die vanuit het zuiden richting Engeland en de zuidelijke Noordzee zal trekken. In de loop van de dag zal de bewolking toenemen met later op de dag een toenemende kans op regen- en onweersbuien.

Vanaf vrijdag wordt het minder warm. Naast zonnige perioden is er dan ook een aanhoudende kans op een regen- of onweersbui. De maxima gaan terug naar 20 tot 22°.

Weerman Huub Mizee, Omroep West