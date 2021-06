Coronavirus: Mensen geboren in 1995 kunnen prikafspraak maken

Het ministerie gaat met 'prikbussen' de wijken in, uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat we op het niveau van september zitten en het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat naar GGD. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van dinsdag 15 juni.

Wie in 1995 is geboren, kan nu prikafspraak maken

Mensen die in 1995 zijn geboren, kunnen vanaf dinsdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten. Het gaat om mensen die nog 25 zijn of dit jaar hun 26e verjaardag al hebben gevierd. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

De mensen uit 1995 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1979 tot en met 1984 een afspraak maken. Vorige week volgden de mensen uit 1985 tot en met 1993 en sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.

Reisbureau in Schilderswijk: 'Massaal verkoop tickets naar Marokko'

In Marokko zijn vanaf dinsdag reizigers uit het buitenland weer welkom, nadat het land sinds eind februari op slot zat. De grenzen gaan weer open vanwege gestrande buitenlanders in Marokko en om Marokkanen die vastzitten in het buitenland te laten terugkeren. Dat meldt de NOS. Ook willen veel Marokkaanse Nederlanders op vakantie naar het land.

Toen vorige week bekend werd dat de grenzen weer open zouden gaan, ontstond er een run op vluchten. Dat zag ook Mustapha Barbouch, eigenaar van reisbureau Rif Reizen in de Haagse Schilderswijk. Volgens hem is er een run op tickets, maar kan het boekingssysteem van vliegmaatschappij Royal Air Maroc de drukte niet aan. 'We moesten gisteren de zaak sluiten omdat er honderd mensen voor onze deur stonden. Dit leidt tot chaos binnen de Marokkaanse gemeenschap', zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Dee Marokkaanse koning is zich er ook mee gaan bemoeien. Zondag heeft hij instructies gegeven dat de prijzen flink omlaag moesten. Royal Air Maroc heeft dat ook gedaan, waardoor een gezin met vier mensen nu voor ongeveer 500 euro naar Marokko kan vliegen.

Zaterdagmarkt Leiden snel terug naar centrum

Uiterlijk begin augustus keert de Leidse zaterdagmarkt weer terug naar de plek langs het water bij de Botermarkt en de Nieuwe Rijn. Dat meldt voorzitter Soufian Elmarsse van de marktcommissie aan mediapartner Sleutelstad. 'We hebben net een gesprek gehad met de burgemeester en we kunnen snel terug naar normaal.' Burgemeester Henri Lenferink voegt daar via zijn woordvoerder aan toe dat 'het alleen kan als de positieve ontwikkelingen rond corona zich voortzetten.'

De centrummarkt op woensdag is in september vorig jaar al teruggekeerd naar de oude plek en nu de coronacijfers snel blijven dalen, komt ook het moment in zicht dat de markt op zaterdag terug mag naar de vertrouwde plek.

Ministerie gaat met 'prikbussen' de wijken in

Het ministerie van Volksgezondheid komt over enkele weken met een landelijke dag waarop prikbussen de wijk ingaan om mensen te vaccineren tegen Covid-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van het demissionaire kabinet van 85 procent te halen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl.

Op dit moment heeft 84 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder een prik gehad of wil deze gaan halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zestigplussers (98 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (71 procent).

Naast een hoge vaccinatiegraad is vooral de spreiding van het aantal prikken belangrijk, aldus het ministerie. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten.

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat naar GGD

Het eerste vaatje nieuwe haring gaat dinsdag naar de GGD GHOR Nederland. Voorzitter André Rouvoet krijgt de Hollandse Nieuwe op de vaccinatielocatie naast het Cars Jeans Stadion in Den Haag aangeboden door het Nederlands Visbureau.

Normaal gesproken wordt het eerste vaatje geveild voor een goed doel. Dat gebeurt altijd in de haven van Scheveningen, maar vanwege de coronapandemie kan dat voor het tweede jaar op rij niet doorgaan.

Vorig jaar kreeg de ic-zorg de haringen aangeboden. Directeur Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau noemt de GGD de "logische keuze" voor dit jaar. 'Dankzij hun inzet mogen we er hopelijk op vertrouwen dat alle Nederlanders zich binnen korte tijd een Hollandse Nieuwe zullen voelen.'

Ook medewerkers en mensen die zich op de locatie komen laten vaccineren kunnen een Hollandse Nieuwe krijgen en op een aantal andere GGD-vaccinatielocaties staat het Nederlands Visbureau eveneens met haringen. Vanaf woensdag is de nieuwe haring overal te koop.

Weekcijfers RIVM: evenveel nieuwe coronagevallen als in september

De corona-uitbraak in Nederland is terug op het niveau van september, in de begindagen van de tweede golf. In de afgelopen week zijn minder dan 10.000 mensen positief getest op het coronavirus, het laagste weekcijfer in negen maanden tijd. Op de piek, eind december, waren er soms meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag.

In de wekelijkse update , die dinsdag wordt gepubliceerd, becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 380 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 50 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 63. Ook deze cijfers liggen lager dan de weken ervoor.

Bruls: rekening houden met een zomer vol overlast

UTRECHT (ANP) - Nederland moet deze zomer rekening houden met meer overlast. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maakt zich zorgen over de 'naweeën van de lockdown'. Dat uit zich volgens hem in een enorme drukte in de buitenruimte en illegale feesten. 'Mensen hebben een grote behoefte naar buiten te gaan.'

Alleen al in zijn stad Nijmegen waren er dit weekeinde meerdere bijeenkomsten in onder meer parken waarop honderden jongeren afkwamen. 'Het maandenlange binnen zitten, moet eruit. Daar blijven we nog wel even last van houden', verwacht de burgemeester.

Het aantal overlastklachten nam tijdens de coronacrisis flink toe. Mensen zijn meer thuis, horen meer en kunnen minder hebben. Hij voorspelt dat dit nog wel even zo doorgaat. 'Deze zomer is het geven en nemen. Wij moeten accepteren dat mensen, vooral jongeren, behoefte hebben om naar buiten te gaan. Dat gaat overlast geven. Dat wat in toom te houden, vind ik een flinke uitdaging.'

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.