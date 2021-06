Coronavirus: Brandweer koelt dak van Goudse testlocatie

Brandweer koelt dak van Goudse testlocatie

Het dak van de GGD-testlocatie in Gouda wordt koelgehouden door de brandweer. In de testlocatie kan de temperatuur woensdag behoorlijk oplopen, op deze mogelijk eerste tropische dag van het jaar.

De brandweer houdt het dak koel door met een waterkanon op het dak te spuiten.

Eerste resultaten LUMC-studie naar huidvaccinatie zijn veelbelovend

De resultaten uit het eerste stadium van een LUMC-onderzoek naar het toedienen van het Moderna vaccin via de huid in plaats van de spier zijn veelbeloved, dat zegt het Universitair Medisch Centrum. Met de methode zouden uit één vaccin meer mensen beschermd kunnen worden dan momenteel het geval is, omdat de benodigde dosis voor huidvaccinatie veel lager is.

Geert Roozen, arts-onderzoeker Infectieziekten: 'In stadium 1 van ons onderzoek hebben we gezien dat toediening van een tiende van de dosis in de huid veilig is, en dat er zelfs met deze lage dosis bij alle deelnemers antistoffen werden opgewekt, vergelijkbaar met het niveau van iemand die COVID-19 heeft doorgemaakt.'

De onderzoekers kijken nu of een lagere dosis bij huidvaccinatie evenveel antistoffen kan opwekken als bij een spiervaccinatie. Daarmee zou de vaccinatieschaarste die in een groot deel van de wereld nog heerst wellicht kunnen worden aangepakt. Voor de rest van het onderzoek worden nog altijd deelnemers gewerfd. 'Omdat de vaccinatiecampagne in Nederland zo goed loopt, is het een uitdaging om nog mensen te vinden die niet gevaccineerd zijn', vertelt Roozen. Geïnteresseerden die willen meewerken aan het onderzoek kunnen zich aanmelden via www.vaccinonderzoek.nl.

Wie in 1997 en 1998 is geboren, kan afspraak voor coronaprik maken

Een nieuwe dag, nieuwe geboortejaren. Mensen uit 1997 en 1998 kunnen vanaf woensdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De jongsten in deze groep zijn nog 22, de oudsten hebben net hun 24e verjaardag gevierd.

Eerder deze week werden mensen uit 1994, 1995 en 1996 al uitgenodigd, en vorige week waren mensen uit 1985 tot en met 1993 aan de beurt. Als er geen problemen opdoemen, duurt het nog een paar dagen voor de laatste volwassenen zijn uitgenodigd. Deze mensen zijn geboren in 2003. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad.

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er tot nu toe zo'n 12,6 miljoen prikken gezet. Daar zitten eerste en tweede prikken bij.

'Nederland gaat niet massaal spaargeld opmaken na corona'

De meeste Nederlanders zijn waarschijnlijk niet van plan om het vele spaargeld dat ze hebben opgepot tijdens de coronapandemie snel weer uit te geven. Dit meldt de Rabobank op basis van een onderzoek onder meer dan 1500 mensen. Hoewel afgelopen jaar door onder meer de lockdowns tientallen miljarden euros extra zijn gespaard, verwachten Nederlanders volgens de bank de komende twaalf maanden niet massaal te 'ontsparen'.

Vorig jaar daalden de uitgaven van consumenten hard door onder meer de coronamaatregelen, waardoor mensen bijvoorbeeld niet op vakantie konden of uit eten. Cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) wezen er eerder al op dat de hoeveelheid spaargeld hierdoor flink is toegenomen.

Als mensen dat geld na de crisis weer massaal gaan uitgeven zou dat een flinke oppepper voor de economie kunnen betekenen. Maar van de ondervraagden gaf slechts een vijfde aan te verwachten dat het spaargeld binnen het huishouden zal afnemen. Ruim een derde verwacht juist dat het spaargeld de komende twaalf maanden zal toenemen en 39 procent voorziet dat het gelijk blijft.

