Coronavirus: Kabinet noemt opleving corona in najaar 'reëel', OMT niet meer wekelijks bijeen

Outbreak Management Team niet meer wekelijks bijeen

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, komt niet meer elke week bij elkaar. Dat hoeft niet meer nu het de goede kant op gaat met het terugdringen van het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

De Jonge spreekt zijn waardering uit voor de 'cruciale adviserende rol' die het OMT heeft vervuld. Hij meldt dat het team van deskundigen zich nu vooral gaat bezighouden met de langere termijn, maar ook met de voorbereiding op mogelijke tegenvallers en een eventuele opleving van het virus.

Laatste groep volwassenen kan prikafspraak maken

De laatste lichting volwassen Nederlanders kan vanaf zaterdag een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus. Dan zijn ruim 206.000 mensen die in 2003 zijn geboren aan de beurt. Degenen die al 18 zijn, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De mensen uit dat jaar die nu nog 17 zijn, mogen ook een prikafspraak maken. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De vaccinatiecampagne in Nederland begon op 6 januari. Toen kregen de eerste zorgmedewerkers een inenting. In de weken erna werden bewoners en medewerkers van verpleeghuizen, mensen met handicaps in woonvormen en medewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen gevaccineerd. Dit zijn de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor ze zorgen.

Drukte verwacht bij testlocaties vanwege toegang evenement

Vanwege de verplichte toegangstesten om evenementen te bezoeken, zal in de zomer bij testlocaties waarschijnlijk veel drukte ontstaan, met name in het weekend. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat er daarom meer capaciteit zal worden opgebouwd. Testen zullen ook gebruikt gaan worden bij toegang tot sportwedstrijden, maar ook bij poppodia, theaters, casino's en discotheken.

Eind juni is de testcapaciteit volgens hem gepland op maximaal 350.000 testen per dag, verspreid over tientallen locaties. Er zijn al 243 evenementen aangemeld, met in totaal ruim 3 miljoen verwachte bezoekers.

Vanaf eind juni zijn weer evenementen toegestaan waarbij mensen geen mondkapje hoeven te dragen en ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Ze moeten recent wel getest zijn, gevaccineerd of een bewijs hebben dat ze al corona hebben gehad.

Kabinet vindt oplevingen corona in het najaar 'reëel scenario'

Het demissionaire kabinet houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus in het najaar weer opvlamt. 'Het is een reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden', schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem zal alles worden gedaan om een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting van de maatschappij te voorkomen.

De ernst van opleving hangt af van de mate waarin vakantiegangers een virus of variant mee terugnemen naar Nederland. Bij veel landen moeten reizigers zich laten testen of gevaccineerd zijn, en nog eventueel in quarantaine gaan. Maar toch is er kans dat mensen het virus onder de leden hebben. Ook de tegen die tijd bereikte vaccinatiegraad onder de bevolking is van invloed op het opnieuw oplaaien van het virus, en de mate waarin vaccins bescherming bieden tegen mogelijk besmettelijker mutanten.

Het kabinet zal daarom het virus en de besmettingshaarden intensief blijven monitoren en de huidige middelen daarvoor veelal in stand houden. Zo zal de basistestcapaciteit tot en met februari 2022 op peil blijven met mogelijkheden om die snel op te schalen als het nodig is, aldus De Jonge.

