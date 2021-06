Reddingsbrigade Noordwijk probeert posten op strand eenmalig op woensdag te bemensen

Met een mooie stranddag en bijbehorende drukte voor de boeg proberen de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Noordwijk ervoor te zorgen dat de post woensdag open is. In juni is de reddingsbrigade alleen in het weekend actief. 'Onze lifeguards zijn vrijwilligers, de meeste werken voor een baas', legt voorzitter Henny Admiraal uit. 'Ze proberen nu vrij te krijgen, maar we hebben minimaal vijf mensen nodig om een post te bemannen.'

Op het Noordwijkse strand zijn drie reddingsposten, aan de Wilhelmina Boulevard, de Duindamseslag en op de Langevelderslag. In de zomermaanden juli en augustus zitten daar zeven dagen per week lifeguards. In juni zijn de posten officieel alleen in het weekend geopend. 'Onze mensen weten dat het woensdag een mooie en drukke stranddag wordt. Ze proberen nu een vrije dag op te nemen, zodat ze op het strand zijn en mensen kunnen helpen', aldus Admiraal.

Afgelopen zondag was een drukke dag voor de Noordwijkse Reddingsbrigade, ze moesten meermaals hulp verlenen. 'Zo werd iemand gestoken door een Pieterman, een vis die hoort tot de giftigste dieren van Europa. De baarsachtige vis graaft zich onder in het zand, meestal in de eerste vijf meter in de zee of in de kim. Zo noemen we in Noordwijk het stukje binnenmeer dat ontstaat als het eb is en waar kinderen graag spelen. De collega's hebben eerste hulp aan het slachtoffer verleend.'

Zwemmers in een mui in de problemen

Verder waren er wat standaard zaken voor de eerste hulp zoals een hondenbeet en een nare blessure met volleybal, waar zelfs een ambulance voor moest komen. Aan het einde van de dag kwamen twee zwemmers in een mui in de problemen, ze konden niet meer op eigen kracht terugzwemmen naar het strand. Drie lifeguards hebben de zwemmers in veiligheid gebracht.

'In juli organiseren we weer mui-zwemmen voor kinderen. dat is heel gaaf. 's Ochtends krijgen de kinderen theoretische les en daarna gaan we echt met ze in een mui zwemmen. Tenminste, als er een mui is, want het blijft natuur', legt Admiraal uit.

