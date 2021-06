GGD-medewerkers krijgen eerste vaatje haring als blijk van waardering

Normaal wordt het eerste vaatje haring op de visafslag op Scheveningen geveild voor het goede doel. Vanwege de coronamaatregelen ging dat vorig jaar niet door en ook dit jaar ziet het er dus anders uit. Vorig jaar ging het eerste vaatje symbolisch naar de IC-medewerkers. Dit jaar heeft het Nederlands Visbureau het vaatje én de haringen aan de GGD gegeven als 'gebaar van dank namens vele mensen in het land'. De GGD-medewerkers zijn er blij mee. 'Fijn dat ons harde werken op deze manier gewaardeerd wordt.'

Rouvoet is blij dat niet alleen in Den Haag, maar ook op andere priklocaties in het land deze geste wordt gedaan. 'Alle mensen hebben heel hard gewerkt dit jaar en ik gun ze dit.' Ook zijn collega van GGD Haaglanden, Annette de Boer, is blij met het gebaar: 'Dit is echt een fantastisch feestje. In het afgelopen anderhalf jaar is mijn GGD meer dan vijf keer zo groot geworden en dat was hard werken.'

Ik ben een haringfan

En dan toch nog even voor de liefhebber: hoe smaakt hij vandaag, de 'nieuwe'? 'Heerlijk', zegt Rouvoet. 'Ongelogen, ik zeg het niet voor de bühne.' Ook een van de medewerksters waardeert het visje. 'Super lekker, ik ben echt een haringfan.' Ook haar collega is blij: 'Het werd wel weer eens tijd, ik heb al zeker een half jaar geen haring gegeten. Dus het is zeker welkom.'