Nieuwe omroepstem NS als eerste te horen in Leiden, Waddinxveen en Boskoop

Karin van As is de nieuwe omroepstem van de NS | Foto: ANP / Marlies Wessels

De NS introduceert woensdag na 25 jaar op 37 stations een nieuwe omroepstem. Onder meer Boskoop Snijdelwijk, Leiden Lammenschans, Waddinxveen Noord en Waddinxveen Triangel hebben de primeur. Na 25 jaar neemt stemactrice Karin van As het stokje over van Tuffie Vos. Van As werd gekozen omdat haar stem een kalmerende werking zou hebben.

De stem van Van As zal vanaf woensdagochtend te horen zijn op 37 kleinere stations in het land, waaronder de vier stations in onze regio. De bedoeling is dat Van As eind 2021 op ieder station in Nederland te horen is. Haar voorganger, Tuffie Vos, was in 1996 voor het eerst te horen. Naar schatting is haar stem meer dan 2,5 miljoen keer op de stations te horen geweest.

Naast het vervangen van de oude stemactrice heeft de NS nog meer dingen veranderd aan de stationsomroep. Zo wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd text-to-speech systeem, waarbij een geschreven bericht automatisch wordt omgezet in de stem van Van As. Zo kan informatie snel en makkelijk aangepast worden op het betreffende station. Om te zorgen dat de omroep zo helder mogelijk klinkt, heeft Van As daarom een waslijst aan losse klanken, woorden en zinnen ingesproken.

Hersenscan

De keuze voor Van As werd niet zomaar gemaakt. De omroepstem moest vooral goed verstaanbaar zijn en vriendelijk klinken. De NS heeft uitvoerig onderzoek gedaan om de beste omroepstem te vinden. Dat onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Neurensics. Aan het onderzoek deden 24 reizigers mee.

Deelnemers kregen tijdens een hersenscan drie verschillende stemmen te horen: de stem van Van As, een onbekende stem en de stem van een geliefde van de deelnemer zelf, zoals een moeder of vriendin. Uit het onderzoek bleek dat de stem van Van As negatieve emoties minder sterk maakt. Die kalmerende werking is volgens de NS belangrijk omdat de omroepstem ook negatieve meldingen moet brengen, zoals vertragingen, wisselstoringen, of perronwissels.

