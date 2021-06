GGD Haaglanden: Extra priklocaties en prikbus in wijken met lage vaccinatiegraad

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil een landelijke actiedag organiseren om de vaccinatiegraad in achterstandswijken omhoog te krijgen. In die wijken worden extra priklocaties geopend, en ook wordt een zogenaamde prikbus ingezet om mensen te informeren en te vaccineren. Of die bus ook in de regio Haaglanden komt te rijden, durft De Boer nog niet te zeggen. 'Zo'n prikbus is een beetje een vreemd verschijnsel', zegt De Boer in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'We weten nog niet wat het beste zal werken, maar dat gaan we uitzoeken.'

Hoewel de actiedag is bedoeld om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, is De Boer wel optimistisch over de huidige stand van zaken. 'We zien dat de vaccinatiegraad ook in wijken waar die eerst wat lager was inmiddels snel toeneemt. We denken dat dat toch komt door de nieuwe communicatiecampagnes en de inzet van sleutelfiguren. Al met al zit er echt al een stijgende lijn in', zegt De Boer. 'Ik ben echt positief gestemd.'

Extra activiteiten

De bedoeling is dat de vaccinatiegraad onder volwassenen op 85 procent komt te liggen. Momenteel ligt het percentage mensen die al geprikt zijn, of die een afspraak hebben rond de 84 procent. Onder de groep 75 tot 79-jarigen ligt de vaccinatiegraad zelfs rond de 98 procent. 'Dat is echt heel hoog', zegt De Boer. 'Maar er zijn een aantal wijken, met name in Den Haag, waar de vaccinatiegraad nog lager dan 70 procent zit onder 65-plussers. In die wijken gaan we extra activiteiten ondernemen.'

