Steeds meer zieke puppy's door toename verkoop bij broodfokkers: 'Jody na tien dagen dood'

In coronatijd snakten veel mensen naar een pup. Vanwege de lange wachttijd bij professionele fokkers zochten veel mensen hun heil op Marktplaats. De puppy's die hier worden aangeboden, komen vaak uit de broodfokhandel. Deze handelaren van gezelschapsdieren, meestal honden of katten, fokken met als primair doel om geld te verdienen. Het welzijn van de dieren is voor zo'n fokker minder belangrijk dan de opbrengst. Om goedkoop aan pups te komen, halen veel broodfokkers dieren uit Oost-Europese landen. Esther uit Westland wilde aan het begin van de coronatijd een nieuwe hond en werd slachtoffer van zo'n broodfokker.

'Ik wilde graag een hondje om lange wandelingen mee te maken. Daarom dacht ik aan een Duitse herder', vertelt Esther. 'Ik had altijd een Franse bull gehad en kende fokkers van dit ras. Een Duitse herder was nieuw voor mij, dus zocht ik op Marktplaats.'

Perfecte plaatje

Esther kwam zo in contact met een fokker in het Gelderse Harskamp. Hij nodigde haar uit om naar de pup te komen kijken. 'Ik had al weleens over broodfokkers gehoord, dus ik probeerde scherp te zijn', zegt ze. 'De hondjes woonden op een grote boerderij. Alles zag er netjes uit. De honden zaten in de bijkeuken en niet in het stro, dat schijnt een teken te zijn. Ook was de moederhond aanwezig. We hebben haar nog geaaid.'

Esther was gelijk verkocht toen ze de pup zag. 'We noemden hem Jody. Ik hield meteen van dat beestje.' Pas in de auto viel het Esther op dat er als geboorteland Hongarije in het paspoort van Jody stond. 'Dat zie ik als een fout van mijzelf. Ik had daar meteen naar moeten kijken. Maar op het moment dat je zo'n hondje ziet, wil je ervoor gaan zorgen.' De hond die als moederhond werd voorgesteld was dat waarschijnlijk niet, denkt Esther achteraf. 'Ik weet nu dat broodfokkers hun best doen om het perfecte plaatje te creëren.'

Esther met de twee honden met wie ze nu samenwoont | Foto Omroep West

Opname en uitdroging



Eenmaal thuis, begonnen meteen de zorgen. 'Jody was futloos en bleek onder de wormen te zitten. Hij had alleen maar dunne poep en wilde niet eten', vertelt ze. Ook de dierenarts maakte zich grote zorgen. 'Jody was na een paar dagen uitgedroogd, kreeg een infuus en moest opgenomen worden. Op een gegeven moment begon hij bloed en ontlasting te spugen, het was vreselijk om te zien’, zegt Esther.

Omroep West belde tien dierenartsen in de regio. Allemaal zien ze sinds de coronatijd een toename van het aantal hondjes dat van broodfokkers komt. Tenminste twee keer per maand krijgen zij een ziek broodfokhondje op consult. Deze dieren hebben vaak gebitsproblemen, maagdarmklachten, wormen, geen of te weinig inentingen, komen vaak uit landen als Polen of Hongarije en missen een stamboom. Het gebeurt regelmatig dat ze niet meer te redden zijn, zoals het hondje van Esther. De aanschafbedragen die betaald worden zijn vaak abnormaal hoog. Volgens Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) kost een hond met stamboom gemiddeld zo'n 1250 euro en een pup zonder stamboom kost gemiddeld 450 euro. In coronatijd stegen die kosten. Als je veel meer moet betalen, is de kans groot dat je met een broodfokker te maken hebt. Dierenartsen waarschuwen ook voor advertenties op Marktplaats: die komen bijna allemaal van broodfokkers.

Na tien dagen belde de dierenarts: hij kon het niet langer aanzien en wilde Jody laten inslapen. Esther is er meteen naartoe gegaan. 'Ik hield hem in mijn armen en toen is hij gegaan', vertelt ze.

Broodfokker geconfronteerd

Het valt haar nog altijd zwaar om haar ervaring te delen. 'De pijn is niet meer zo erg als toen het net gebeurde, maar het is nog altijd ontzettend verdrietig dat het zo is gelopen', zegt ze. Esther deed een melding bij de dierenpolitie en hield via Marktplaats in de gaten of ze weer berichten zag van de broodfokker. 'Een keer zag ik een advertentie en toen stuurde ik hem een boos bericht: heb je er nou nog niks van geleerd?!'

Esther en haar zoon hebben de broodfokker geconfronteerd. 'Hij beloofde mee te betalen aan de kosten die we hebben gemaakt. In die tien dagen dat we Jody hadden, kostte het 2000 euro aan dierenartskosten. Voor Jody zelf hebben we 825 euro betaald.' De geldkwestie vindt Esther van ondergeschikt belang. 'Ik had Jody maar kort, maar hield meteen al van hem. Het was erg om hem zo te zien lijden. Mijn enige troost is de gedachte dat hij dankzij de zorg van de huisarts maar kort heeft hoeven lijden. Wie weet hoe erg had het had gehad, als hij op die boerderij had gebleven.'

Waarschuwing



Esther is nu lid van Facebookgroepen van mensen die het internet afspeuren naar advertenties van broodfokkers. 'Ik vind het onmenselijk dat dit soort fokkers bestaan. Als je zo slecht bent voor dieren, hoe ben je dan tegen mensen?' Ze heeft geleerd om een volgende keer extra oplettend te zijn. 'Daarom werk ik ook mee aan een interview. Als ik ervoor kan zorgen dat tenminste één persoon beter oplet dan ik, is dat al winst.'



