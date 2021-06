Bewoners Haagse wijk Laakkwartier vrezen onrust bij komend duel Oranje: 'Verwacht weer hoop ellende'

'Ik verwacht donderdag een hoop ellende.' Daar waar de wedstrijden van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap een feestje moeten zijn, denken ze daar in de Haagse wijk Laakkwartier anders over. Na de overwinning op Oekraïne van zondag moest de ME zondag optreden om de rust in de wijk terug te laten keren.

De bewoners van Laak hebben er weinig vertrouwen in dat het donderdag na de wedstrijd tegen Oostenrijk anders zal zijn. 'De buurt houdt zijn hart vast', vertelt Leo Olffers, voormalig voorzitter van de bewonersvereniging in Laak. 'Ik heb een Nederlandse vlag en die heb ik uitgeleend aan een overbuurvrouw omdat twee van haar kinderen zijn geslaagd. Twee uur voor de wedstrijd stond ze voor de deur om de vlag terug te brengen omdat ze het niet durfde om hem te laten hangen. De angst in Laak is zo groot, ook voor komende donderdag weer.'

In de dagen na de openingswedstrijd van Oranje is de verontwaardiging in Laakkwartier nog steeds groot. 'Ik vind het gestoord. Je bent niet goed bij je paasei', zegt een van de omwonenden van het Jonckbloetplein, waar de politie zondagavond drie mensen arresteerde na de ongeregeldheden in de wijk. 'Maak er een feest van, maar ga geen rellen lopen schoppen.'

Passende maatregelen

De gemeente Den Haag heeft al laten weten voor donderdag extra maatregelen te hebben genomen. 'Rondom het Jonckbloetplein zullen we passende maatregelen treffen', zo liet burgemeester Jan van Zanen weten. Over de inhoud van de zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen doet de gemeente geen mededelingen.

Het frustreert de mensen in Laak vooral dat er in hun ogen onvoldoende is gedaan, terwijl het van te voren al duidelijk was dat de kans op problemen groot was. 'Het is voor de bewoners van Laak een grote ramp', zegt Olffers in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik heb een leaseautootje, waarvan het contract op 15 augustus af zou lopen. Ik heb mijn auto eerder ingeleverd. Want als je een beetje nadenkt dan weet je wat je te wachten staat.'

Ouders met jonge kinderen

De ongeregeldheden lijken een onderdeel van de lokale voetbalcultuur te zijn. 'Ik kom zelf uit een ander land', vertelt een van de omwonenden vol verbazing. 'Daar wordt natuurlijk ook gefeest rond het voetbal, maar dan is het heel gezellig. Niemand haalt het daar in zijn hoofd er een zooitje van te maken, want iedereen weet hoe het dan gaat eindigen voor je.'

In Laak lijkt het volgens Olffers heel normaal te zijn. 'Ik zag zondag ouders met jonge kinderen naar het Jonckbloetplein lopen. Ik kan dat niet begrijpen. Er wordt daar vuurwerk afgestoken, dat lijken wel bommen. En dan ga je daar met kleine kinderen naar toe. Van alles vond ik dat nog wel het meest schokkende.'

Gebruik je verstand

De gemeente zegt alles in het werk te gaan stellen om een herhaling van zondag te voorkomen. De gemeenteraad debatteert dinsdagavond al over de gebeurtenissen in Laakkwartier. De SP wil weten welke preventieve maatregelen genomen gaan worden om onrust te voorkomen.

Burgemeester Van Zanen wil niet vooruit lopen op het debat en roept iedereen op om zich te gedragen. 'Het Europees kampioenschap en een Nederlandse overwinning zijn reden voor feest, niet voor vernielingen. Toch is er een groep mensen die denkt dat een EK-wedstrijd reden mag zijn om met stenen en vuurwerk naar de politie te gooien of fietsen in brand te steken. Dat heeft niets te maken met het supporten van het Nederlands elftal. Gebruik je verstand en houd het gezellig. Het moet lukken om van het EK een feest te maken.'

Schaam me in Laakkwartier te wonen

Bewoners in de wijk lijken echter weinig vertrouwen in de aanpak van de politie en de gemeente te hebben. 'Mensen komen uit andere steden hiernaar toe om te relschoppen', zegt een van de bewoonsters. 'Ik zie het nut hier niet van in en schaam me dan dat ik in het Laakkwartier woon. Ik verwacht donderdag dan ook weer een hoop ellende. Ik hoop dat ze iedereen gewoon gaan controleren. Woon je hier? Prima. Woon je hier niet? Wegwezen.'

