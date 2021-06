Overvaller tankstation Gouda dreigt met wapen en wil 'alles' hebben

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het Esso tankstation Stolwijkersluis ligt aan de Schoonhovenseweg in Gouda. Op zondag 14 februari heeft een 38-jarige medewerkster om de zaak om 7.00 uur geopend. Het is die ochtend vrij rustig en ze is wat artikelen aan het bijvullen in de winkel, als er rond 8.10 uur een man aan komt lopen over het fietspad van de Haastrechtsebrug. Hij valt haar al op, omdat hij buiten zijn mondkapje al op heeft.

Als de man binnenkomt, richt hij meteen een vuurwapen op de vrouw. Zij staat in de cabine achter de kassa, maar heeft geen tijd meer om de deur dicht te doen. Als ze vraagt wat hij wil, zegt hij 'alles'. De vrouw is zo geschrokken, dat ze zegt dat hij mag pakken wat hij wil. De overvaller stopt vervolgens snel een paar honderd euro in een plastic tas en vlucht vervolgens in dezelfde richting als waar hij vandaan kwam.

De verdachte | Beeld: Politie

Signalement overvaller

Het slachtoffer dacht tijdens de overval dat de man haar iets aan zou doen met het wapen. Ze kon niet anders dan meewerken. Het heeft maanden geduurd voor ze weer in staat was om te werken.

De overvaller is een man van rond de 20 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een tenger postuur en droeg een lichtblauw mondkapje. Verder droeg hij een zwarte jas van The North Face met een capuchon.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u hem?

