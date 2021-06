Westlandse duikers aangezien voor drugscriminelen: 'Ze hielden ons onder schot'

De Westlandse mannen gaan regelmatig mee op duikexpeditie met stichting 'Duik de Noordzee Schoon', waarbij ze afval uit het water opduiken. Maar dit weekend verliep toch even iets anders. 'Er hing - vlak voor onze laatste duik - een helikopter boven ons schip en we werden klemgevaren door twee politieboten', vertelt de 's-Gravenzander. 'Speciaal opgeleide agenten van de dienst DSI enterden ons schip. Opeens stond er een zwaarbewapend arrestatieteam op het dek.'

De mannen probeerden uit te leggen dat ze van een stichting zijn, maar daar hadden de agenten geen boodschap aan. 'We werden meteen afgesnauwd en er volgden allerlei commando's', vertelt Rodijnen. 'We werden gedwongen om met onze handen op de reling te gaan staan.'

Duiker Peter Rodijnen | Foto: Eigen foto

De mannen hadden op dat moment nog steeds geen idee wat er aan de hand was. 'Achteraf hebben we wel het hele weekend een groot vrachtschip zien varen in de buurt van onze boot. Dat bleek een drugsboot te zijn met cocaïne aan boord. En de agenten dachten dus dat wij overboord gezette cocaïne uit het water opdoken.'

Gegijzeld naar Rotterdam

Hoewel het voor de politie al vrij snel duidelijk was dat de duikers niet dé criminele waren die ze zochten, moesten de Westlanders Ben, Peter, Klaudie en de andere vrijwilligers alsnog mee. 'De agenten gedroegen zich wel iets milder, maar we werden nu gezien als belangrijke getuigen. Daarom werden we alsnog gegijzeld en moesten we met onze boot mee naar Rotterdam. We mochten niet bellen of appen en we moesten foto’s van onze telefoon verwijderen.'

Na een vaartocht van vier uur naar Rotterdam, waar de boot in beslag werd genomen, hebben de mannen daar ook nog uren vastgezeten totdat ze allemaal ondervraagd waren. Achteraf snapt Rodijnen het allemaal wel. 'Zo'n arrestatieteam begint een actie, dan moeten ze gewoon een protocol afwerken en met álles rekening houden. Het is goed dat ze zo scherp zijn.'

Arrestatie kan nog een keer gebeuren

Wel vinden de mannen het jammer dat ze hun laatste duik hebben gemist. 'We zijn allemaal vrijwilligers die met hun hobby en duikpassie iets goeds willen doen voor de wereld.' Gelukkig staat er vrijdag alweer een nieuwe duikexpeditie voor 'Duik de Noordzee Schoon' op de planning. 'We hebben alles aangemeld, net als de vorige keren. Maar zo'n rechercheteam trekt zich daar niets van aan. Dus ja, in theorie zou het nog een keer kunnen gebeuren.'

LEES OOK: Politie op verkeerde been gezet; persoon in water blijkt paspop