Veel meer meldingen voor boa's in Zoetermeer

De boa’s in Zoetermeer hebben het vorig jaar flink drukker gekregen. De meldkamer van het team Handhaving ontving in 2020 zestig procent meer meldingen dan het jaar ervoor. In totaal gaat het om 7.157 meldingen. Naar schatting 21 procent van de meldingen ging over het niet naleven van de coronamaatregelen.

Inwoners van Zoetermeer belden het meest voor fout geparkeerde voertuigen. Op de tweede en derde plek staan meldingen over foutgeparkeerde fietsen en overlast van jongeren. Dit staat in het jaaroverzicht 'Meldingen team Handhaving 2020' van de gemeente.

In totaal beschikt Zoetermeer over 27 handhavers. Acht hiervan hebben een tijdelijke aanstelling tot eind volgend jaar. Deze extra acht handhavers worden betaald uit de post onvoorzien die vier jaar geleden is opgenomen in het coalitieakkoord.

Kostbare noodzaak

De vurige wens van burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer is het behoud van de extra acht handhavers die nu met tijdelijk geld zijn gefinancierd. Een woordvoerder van de burgemeester vertelt dat 'als de tijdelijke aanvulling van de acht boa’s die we nu hebben tot eind volgend jaar weer zou stoppen dan wordt het handhaven van de openbare orde, met het tekort aan politieagenten dat we al hebben, een heel lastige opgave'.

Zoetermeer is de derde grote stad in Zuid-Holland en daar hoort volgens de gemeente een aantal politiemensen en mensen van handhaving bij die er nu niet is. In zijn brief van 27 mei dit jaar aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie schreef de burgemeester dat hij zich ernstig zorgen maakt over het capaciteitstekort bij de politie en de kostbare noodzaak hierdoor voor de gemeente om mee te helpen met het handhaven van de openbare orde.

