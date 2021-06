Jaar cel voor Hagenaar voor rol bij woningoverval in PostNL-outfit

De Paviljoensgracht is door de politie afgezet | Foto: Regio15

Een 23-jarige Hagenaar heeft een gevangenisstraf van een jaar gekregen voor zijn rol in een gewapende woningoverval. De bewoner van de Paviljoensgracht werd overvallen nadat hij de deur had geopend voor twee bezorgers in PostNL-outfits. De Hagenaar zou hierbij de vluchtauto hebben bestuurd.

Bij de overval werd het Haagse slachtoffer met een hamer op zijn hoofd geslagen en in zijn been geschoten. De twee overvallers, mannen uit Zandvoort en Haarlem, zochten in de woning naar kostbare spullen, maar konden niets vinden en gingen er zonder buit vandoor.

Tijdens het onderzoek stuitte de recherche op een vergelijkbare zaak in het Friese De Westereen. Ook hier deden de overvallers zich voor als pakketbezorgers van PostNL. De bewoonster werd in dit huis met ducttape vastgebonden. Opnieuw leverde de overval niets op, want de overvallers gingen er met lege handen vandoor.

Volledig gelijk aan eis

Volgens de rechtbank is het bewezen dat de Hagenaar bij beide overvallen als chauffeur heeft opgetreden. Hij werd daarom veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook krijgt de Hagenaar een werkstraf van 240 uur. De straf is volledig gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie van twee weken geleden.

De hoofdverdachte, een 20-jarige man uit Haarlem, werd voor de overvallen veroordeeld tot iets meer dan een jaar in jeugddetentie. Dit is minder dan de twee jaar die het OM had geëist. De overvallers moeten gezamenlijk 8000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

Verhinderd door corona

De twee overige verdachten, een Rijswijker en de man uit Zandvoort, hebben hun rechtszaak nog niet gehad. De man uit Zandvoort moet nog worden beoordeeld door het Pieter Baan Centrum, terwijl de advocaat van de man uit Rijswijk bij de vorige zitting verhinderd was door corona. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting zal zijn.

