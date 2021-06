Residentie Orkest terug op Haags Spuiplein: 'Het klinkt warm en is heel mooi'

Amare is, met vier concertzalen verdeeld over 54.000 vierkante meter, het grootste cultuurgebouw in Nederland. Het complex is gebouwd op de plek waar het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal stonden en biedt huis aan het Zuiderstrandtheater, Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en Residentie Orkest.

Residentie Orkest repeteert in de nieuwe concertzaal van Amare | Foto: Omroep West

Sinds een aantal dagen mogen de musici van het Residentie Orkest er repeteren. 'Het klinkt helder, warm en het is heel mooi.' Celliste Justa de Jong is te spreken over de nieuwe locatie en dan met name de goede akoestiek. 'Musici horen elkaar op meters afstand.' In het verleden is dit wel eens anders geweest. 'Blazers en spelers aan de andere kant van de zaal waren vaak niet te horen.'

Op weg naar de opening

De akoestiek wordt nu al geroemd en kan op tevredenheid rekenen van directeur Sven-Arne Tepl. 'Het orkest mag zich op dit podium helemaal opnieuw gaan uitvinden.' Hoe het dan gaat klinken in de zaal en hoe het publiek het gaat beleven, daar is Tepl benieuwd naar. Na de eerste repetities vindt hij 'het in elk geval veelbelovend'.

Vanaf begin september is er publiek welkom voor rondleidingen en inspeelconcerten. Dan worden alle kinderziektes weggewerkt tot de opening in november. Het Residentie Orkest speelt voorlopig nog even zonder publiek om goed kennis te maken met de nieuwe zaal. Zo is het orkest straks helemaal klaar voor de eerste concerten.

