Door loverboy uitgebuite Sameena vraagt met duizend kilometer lange run aandacht voor prostitutie

Om de geplande hitte van woensdag voor te zijn, is Sameena van der Mijden in alle vroegte om 03.00 uur gestart met een duizend kilometerlange run. De tropische weersvoorspelling weerhoudt haar er niet van om de tocht door te zetten. 'Het zal heel intens zijn', zegt de hardloopster. Maar volgens haar weegt de boodschap van de run veel zwaarder.

Jarenlang heeft Sameena te maken gehad met gedwongen prostitutie. Een loverboy heeft haar toen seksueel uitgebuit en gedwongen tot seks met 'klanten'. Het hardlopen is uiteindelijk haar redding geweest. 'Door het rennen, ben ik gaan vertrouwen op mijn lichaam. Hierdoor ben ik erachter gekomen dat het menselijk lichaam tot veel meer in staat is dan we denken.'

Duizend kilometer hardlopen door Nederland is iets wat tot een paar jaar geleden ondenkbaar leek voor Sameena. Zo vertelt ze dat ze een tijd geleden nog geen stap kon zetten, of ze was al buiten adem. Inmiddels is ze Nederlands kampioene op de 100 km hardlopen voor vrouwen. Die drive heeft haar op de been gehouden en gemotiveerd om meer bewustwording te creëren over de verborgen wereld van gedwongen prostitutie en mensenhandel.

Mentale strijd

De voorbereidingen hebben niet alleen fysiek veel gevraagd, maar vergde mentaal ook veel inspanning bij Sameena. Toch geeft ze aan niet nerveus te zijn. 'Ik ben een vrij relaxed persoon en heb vooral zin om te lopen.'

Verspreid over tien dagen, van 16 tot 25 juni loopt de ultrarunner, zoals ze zichzelf noemt, duizend kilometer. Dankzij sponsoren gaat haar tocht geld opleveren. De uiteindelijke opbrengst van haar actie is voor het THDV-project Scharlaken Koord. Met dit project probeert de organisatie vrouwen en mannen te helpen om uit de prostitutie te stappen.

Dader-maatschappij

Op het einde van de eerste dag finisht Sameena op het Binnenhof en spreekt ze met meerdere Tweede Kamerleden, waaronder Anne Kuik (CDA) en Gert-Jan Segers (CU). Ze hoopt hiermee een statement af te geven naar de daders. 'Het is helaas de realiteit dat we in een dader-maatschappij leven. Slachtoffers moeten zich vaak verdedigen tegenover instanties of andere mensen dat het ze is overkomen. Iemand is pas onschuldig tot het daadwerkelijk bewezen is. Dat vind ik heel kwalijk en wil ik via de politiek verandering in brengen.'

Parallel aan de voorbereiding voor de run, heeft ze ook een autobiografie geschreven over haar ervaringen in de prostitutie en hoe ze zich daaruit heeft weten te ontworstelen. Een periode waar ze niet graag over praat. Op de dag van de finish, 25 juni, wordt het gelanceerd. Ze hoopt hiermee anderen te bereiken die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Ze adviseert hen om op zoek te gaan naar een vertrouwenspersoon waar je je verhaal mee kunt delen. 'Er is altijd een weg uit.'