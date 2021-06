Achtergrond bij het weerbericht: 15 juni

Een zwak koufront is afgelopen nacht vanuit het noorden boven onze omgeving aangekomen. Er is daardoor meer bewolking, maar neerslag wordt er niet of nauwelijks verwacht. Het front komt boven het zuiden van Nederland tot stilstand en de activiteit neemt verder af. In de loop van de middag komt er dan ook meer zon. De wind is niet meer dan 2-3 Bft uit noord tot noordoost. Verder zal het vandaag met maxima van ongeveer 21° minder warm zijn.

Bij de Waddeneilanden komt een nieuw hogedrukgebied te liggen (1023 hPa). In de loop van de avond gaat het dan ook breed opklaren. De noordenwind ruimt naar het oosten en blijft overwegend zwak, kracht 2-3. De minima komen op 13 of 12°? uit. Het hogedrukgebied trekt het komende etmaal verder naar het oosten en morgen ligt het boven het noorden van Polen (1022 hPa). Met een zwakke zuidoostelijke stroming wordt er dan aanmerkelijk warmere lucht aangevoerd. We krijgen flink wat zon, wel kunnen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het omstreeks 28°, langs de kust bij wind van zee iets lager.

Boven het Iberisch Schiereiland en de Golf van Biskaje komt vannacht en morgen een onweersstoring tot ontwikkeling. Deze zal vervolgens naar het noorden trekken en donderdag komt de storing boven de zuidelijke Noordzee te liggen. De storing neemt warme tot zeer warme en vochtige lucht met zich mee. We krijgen dan af en toe zon en het wordt zo’n 30°, maar in de loop van de dag is er al kans op een regen- of onweersbui. De wind wordt ’s middags westelijk en daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd.

Het bij de storing behorende koufront zal in de nacht van donderdag op vrijdag passeren, vrijdag blijft het nog boven het zuiden van Nederland liggen. We houden daarmee een grote kans op enkele regen- of onweersbuien en het wordt minder warm. Vrijdag wordt het circa 23°.

Zaterdag wordt het mogelijk maar 18 of 19°, zondag komt de warme lucht mogelijk terug. De onzekerheid in de verwachting neemt echter toe!

Weerman Huub Mizee, Omroep West