Twee mensen naar ziekenhuis na brand in slaapkamer in Den Haag

Omdat er bij de brand veel rook vrij kwam in het portiek, is het hele portiek een korte tijd ontruimd geweest. Daarna kreeg de brandweer de brand snel onder controle. Ook heeft er een matras in brand gestaan. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Een matras heeft in de brand gestaan | Foto: Regio15

Na ventilatie en controle van alle woningen kunnen de bewoners in het portiek weer terug naar hun woningen. De woning waar de brand was, is tijdelijk onbewoonbaar.

