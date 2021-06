Minder maaien om 'bedreigde' insecten te redden: Natuurmonumenten start petitie

Het leefgebied van talloze insecten wordt bedreigd in de Nederlandse steden en dorpen. Natuurmonumenten maakt zich zorgen en start daarom een petitie om de insecten te redden. Door het vroege en vele grasmaaien van perkjes en tuinen in de regio kunnen de insecten geen leefplek vinden, en dit is weer niet goed voor de biodiversiteit. Daarom vindt Natuurmomenten dat er minder gemaaid moet worden.

Voor de insecten in de regio is het een zware periode. Nu de zomer echt is begonnen, stuurt de gemeente er veel grasmaaiers op uit. Alle perkjes, veldjes en slootkanten worden netjes bijgehouden en een paar keer maand gemaaid. Veel Nederlanders houden van strak gemaaid gras, maar staan er volgens Natuurmonumenten niet bij stil dat het voor de insecten hierdoor erg moeilijk is om te overleven.

Volgens Natuurmonumenten is de afgelopen 30 jaar al driekwart van de totale insectenpopulatie verdwenen. De gevolgen daarvan zijn ook voor andere dieren en planten rampzalig. 'Insecten zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit, ze bestuiven veel bloemen en planten', legt boswachter Juriaan van Leeuwen uit.

Niet allemaal in één keer

Boswachter van Leeuwen legt uit hoe we de insecten meer kans kunnen geven om te overleven. 'Allereerst is minder maaien één van de belangrijkste dingen. Op het moment dat je het gras maait kunnen de insecten er niet meer leven', vertelt van Leeuwen. 'Daarom is het verstandig om pas in juni voor het eerst te gaan maaien. Als je maait, doe het dan niet allemaal in één keer, maai eerst de ene helft, en later de andere helft. Zo kunnen de insecten zich aanpassen', legt hij uit.

Op veel plekken gebeuren al goede dingen. Zo halen veel mensen al tegels uit hun tuin, en voegen ze bloemen en planten toe. Van Leeuwen ziet ook dat er bij veel gemeenten al aandacht voor de insecten is. 'Bij sommige gemeenten wordt er inderdaad al minder gemaaid en dat is een goed teken', zegt de boswachter. 'Maar het moet nog beter, en daarom zijn we deze petitie gestart. In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en dit punt moet echt op de agenda komen.'

