Politie onderzoekt dood 26-jarige vrouw in Wassenaars park

WASSENAAR -

In het park bij het Raadhuis in Wassenaar is dinsdagavond een lichaam gevonden. Het gaat om het lichaam van een 26-jarige vrouw. In een deel van het park, de Prinsessetuin, is tot woensdagochtend onderzoek gedaan. De politie kan nog niet zeggen of er een misdrijf is gepleegd. 'We onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit', zegt de politie.