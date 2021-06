Meerdere auto's crashen op poller bij HagaZiekenhuis: 'Er is breed gecommuniceerd'

Door de gewijzigde route is de Escamplaan voortaan afgesloten voor bestemmingsverkeer, taxi's en bewoners. Het Hagaziekenhuis is daarbij niet langer bereikbaar via de Leyweg. 'Ruim voor het plaatsen van de pollers waren waarschuwingsborgen neergezet om automobilisten te laten wennen aan de nieuwe situatie', zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag tegen Omroep West. 'Ook heeft de gemeente dit bekendgemaakt met een advertentie in de Stadskrant, op Facebook, via de websites van de gemeente en het HagaZiekenhuis, en door het plaatsen van informatieborden bij de hoofdingang van het ziekenhuis en bij de toegang tot de spoedeisende hulp', aldus de woordvoerder.

Desondanks kwam een aantal auto's in botsing met de paaltjes. Afgelopen week waren er meerdere ongevallen, meldt mediapartner Den Haag FM. Een automobilist werd ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken, vooralsnog bleef het bij materiele schade. Verbodsborden en verkeersregelaars bleken niet afdoende om ongelukken te voorkomen.

Buurtbewoners zien het regelmatig mis gaan en snappen niet dat mensen de waarschuwingsborden niet zien:

Bereikbaarheid ziekenhuis blijven garanderen

'De bussluis bestaat uit een in- en uitrijdende poller. Sinds de ingebruikname zijn bij de gemeente vier aanrijdingen gemeld met de inrijdende poller en vier de andere kant uit', zegt de woordvoerder. 'De gemeente is zich ervan bewust dat veel automobilisten gewend zijn via de Leyweg naar het ziekenhuis te rijden en dat je nooit iedereen bereikt met alle communicatiemiddelen.'

Rond het ziekenhuis worden nieuwe woningen gebouwd. De nieuwbouw komt onder meer op de plekken waar voorheen bezoekers van het ziekenhuis parkeerden. 'Voor de bezoekers van het ziekenhuis is daarom aan de Escamplaan een grote parkeergarage gebouwd, de kruising Escamplaan-Leyweg kan deze verkeersstroom van bezoekers niet aan en we willen de bereikbaarheid van het ziekenhuis kunnen blijven garanderen', verklaart de woordvoerder.

Gemeente beraadt zich op eventuele stappen

'De Escamplaan is nooit een doorgaande route geweest', vervolgt ze. 'In het verleden lag er een bussluis en kon men alleen via de Leyweg naar het ziekenhuis rijden. Voor de nieuwe situatie is de bussluis, nu met pollers, meer richting Leyweg verplaatst zodat bezoekers het ziekenhuis via de andere kant van de Escamplaan kunnen bereiken.'

De gemeente beraadt zich momenteel op eventuele stappen om automobilisten ter hoogte van de pollers voor een langere periode duidelijker te wijzen op de nieuwe situatie.

