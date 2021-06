HTM-directeur: 'Bij veel woningbouw moet ook ov meegroeien'

In 2030 moeten er in de Randstad een half miljoen extra woningen zijn gerealiseerd, maar die woningen zorgen wel voor extra druk op het openbaar vervoer. Stadsvervoerders HTM (Den Haag), RET (Rotterdam) en GVB (Amsterdam) slaan daarom de handen ineen in een oproep aan het kabinet tot een miljardeninvestering in het openbaar vervoer. Volgens hen moet het openbaar vervoer meegroeien met de stad.

De stadsvervoerders zeggen na jarenlange bevriezingen van het budget de enorme groei in de regio niet meer bij te kunnen benen. Daarvoor is volgens hen een investering van minimaal 10 miljard euro nodig. 'Elke regio heeft zijn eigen opgaven. In de Randstad is verdichting een groot vraagstuk. Dat vraagt om snel, efficiënt en klimaatvriendelijk vervoer. Openbaar vervoer, gecombineerd met goede overstaphubs en handige apps om vervoermiddelen te combineren, is dat bij uitstek', zeggen de vervoerders.

In Den Haag neemt volgens HTM-directeur Bruno Bruins de druk op het openbaar verder toe naarmate de coronacrisis op zijn einde loopt. Dat is volgens hem een signaal dat investeringen nu nodig zijn. 'Het verkeer wordt weer drukker, en de behoefte om met de tram, bus of de auto te reizen wordt weer groter. We moeten ons echt klaarmaken. Als al die woningen en arbeidsplaatsen er straks bij komen, dan kun je niet overal weer je geparkeerde auto kwijt. Je moet iets doen voor automobiliteit én de ov-mobiliteit', vertelt Bruins tijdens radioprogramma West Wordt Wakker.

Woningbouw gaat vooruit

De stadsvervoerders ergeren zich eraan dat de mobiliteitsopgave niet tegelijk wordt opgetrokken met de woningbouwopgave. Wat Bruins betreft gaat die tweede vaak vooruit op de eerste. 'Soms is er al wel een buslijn, maar als die vervoersstromen groot en dik worden, wil je toch dat er een tram ligt. Je wilt eigenlijk dat mensen automatisch wennen aan het openbaar vervoer als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Niet dat je eerst een aantal jaren moeten gaan wachten of er een tram komt.'

'Het plan draagt bij aan de nabijheid van voorzieningen, zodat mensen maatschappelijk kunnen meedoen en vervoersarmoede wordt bestreden', zeggen de vervoerders. Ook Bruins komt met een idee om bij nieuwe woningen automatisch een ov-abonnement op de keukentafel te leggen. 'Als dat er al is op de eerste dag, wen je aan het gebruik en stimuleer je dat ook enorm', zegt hij.

Boter bij de vis

Volgens Bruins is het nu het uitgelezen moment voor politiek Den Haag om te investeren in het openbaar vervoer. 'De gemeenten en vervoersbedrijven hebben daarin een rol, maar ook de rijksoverheid. We zitten in de periode voorafgaand aan een nieuw kabinet. Dit is een goed moment om je wensen op tafel te leggen', legt hij uit. Volgens zowel Bruins als de andere vervoerders hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's al hun steun uitgesproken voor een verbeterd ov. 'Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken. Dat is nu nodig, omdat de doorlooptijden al gauw tien jaar zijn,' aldus de vervoerders.

In Den Haag liggen al een aantal concrete verbeterpunten op tafel, zoals onder meer een traject tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst en station Voorburg. 'Een andere belangrijke is in Den Haag Zuidwest, dat noemen we de Leyenburg-corridor. Daar worden ook veel woningen bijgebouwd, dus ook daar moeten we kijken welke extra's we kunnen bedenken voor het openbaar vervoer', aldus Bruins.

