Moeder van twee jonge kinderen doodgereden door dronken man, twee jaar cel geëist

Een man uit Stolwijk moet volgens het Openbaar Ministerie twee jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de N207 bij Gouderak. Op 3 oktober vorig jaar botste een bestelbus op een auto op de andere rijbaan. De bestuurster, een moeder van twee jonge kinderen, overleed later in het ziekenhuis. De verdachte zei in de rechtbank 'onwijs veel spijt' te hebben.

Pieter de P. (29) was die avond achter het stuur van zijn wagen gaan zitten, terwijl hij al veel biertjes op had. In een bocht van de N207 raakte de bestelbus met een wiel in de berm. De man gaf een ruk aan het stuur om uit die positie te komen, waardoor zijn wagen dwars op de weg belandde. De automobiliste knalde er bovenop.

Tegen de politie verklaarde de Stolwijker dat hij tijdens het rijden een bord patat op schoot had. Maar tijdens de rechtszaak zei hij weinig meer van het moment te weten. Hij schrok ervan dat er een alcoholwaarde van 1,85 in zijn bloed was gemeten. 'Ik had niet het gevoel dat ik niet kon rijden', aldus de verdachte.

'Nog zoveel met mama willen doen'

Toen hij het slachtoffer in haar wagen zag zitten, begreep bij dat 'het niet goed zat'. In de rechtbank beschrijft haar partner het verdriet. 'De leegte thuis is verschrikkelijk, moederliefde is onvervangbaar.'

Zijn dochter liet voorlezen dat ze nog zoveel met haar mama had willen doen. De moeder van het slachtoffer noemde het verlies van haar kind 'onwerkelijk'. De verdachte zei telkens dat het hem speet en sprak zijn medeleven uit. Hij wil de nabestaanden, als dat nodig is, financieel ondersteunen. 'Een straf die het leed kan wegnemen, is er niet.'

Dagelijks drank

De officier van justitie vindt de houding van verdachte onbegrijpelijk. De man is al tweemaal beboet voor rijden onder invloed en ging toch de weg op. De reclassering spreekt van een 'delictpatroon': hij zou dagelijks alcoholische drank gebruiken en dat bagatelliseren. 'Drank en autorijden is een dodelijke combinatie', zei de officier.

Hij eiste een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor de schuld die Pieter de P. aan het dodelijk ongeval had. Verder zou hij voor vijf jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. Vanwege het voortbestaan van zijn landbouw-mechanisatiebedrijf vroeg de advocaat een taakstraf. Er zou alleen sprake van een moment onoplettendheid zijn geweest. De rechtbank doet 30 juni uitspraak.