Rechtbank wil geen traumaonderzoek bij dochtertje van gewurgde Haagse vrouw

Het gezin woonde aan de Vrederustlaan in Den Haag. Op 18 oktober vorig jaar greep J. zijn vrouw naar de keel omdat zij hun dochtertje opnieuw mishandeld zou hebben. Daarbij raakte de vrouw zo erg gewond dat ze twee dagen later in het ziekenhuis overleed. De advocaat van de verdachte, Kees van Oostveen, heeft een traumaonderzoek door een gedragsdeskundige aangevraagd, om zo te bewijzen dat het meisje inderdaad stelselmatig werd mishandeld door haar moeder.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf tijdens de tussentijdse zitting op woensdag aan niets te voelen voor een dergelijk onderzoek. Volgens het OM zou het niet mogelijk zijn om te achterhalen of het meisje is getraumatiseerd door mishandeling van haar moeder, of dat dat door diens gewelddadige dood en de arrestatie van haar vader komt. 'Het zou het meisje ook zelf kunnen beschadigen', sprak de officier van justitie op woensdag.

Filmpjes

Hoewel de rechtbank geen vertrouwen heeft dat het meisje zich nog veel kan herinneren van de gebeurtenissen voor de dood van haar moeder, gaf Van Oostveen aan dat er bewegend beeld als bewijs van die mishandeling bestaat. Daarvoor wil hij de telefoon van de verdachte laten onderzoeken, een verzoek dat door de rechtbank werd ingewilligd.

De verdachte zelf was woensdag niet aanwezig. Hij wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij last heeft van geestelijke stoornissen. De zaak wordt op 13 oktober inhoudelijk behandeld.

