Kiki Bertens zet punt achter tenniscarrière: 'Geen keuze die je zomaar maakt'

De Wateringse toptennisster Kiki Bertens (29) heeft de tenniswereld geschokt met haar aankondiging dat zij dit jaar nog een punt achter haar carrière zet. De tennisster heeft die keuze onder andere genomen, omdat het herstel van haar achillespeesblessure niet helemaal is verlopen zoals ze had verwacht. 'Ik heb altijd het maximale gegeven en ik heb het idee dat het nu niet meer gaat. Dus ik heb besloten ermee te stoppen', zegt ze tegen de NOS.

Bertens doet dit jaar nog mee aan het WTA-toernooi in Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen, maar daarna is het dan toch echt afgelopen voor de beste tennisster van Nederland. 'Het is de laatste tijd erg zwaar geweest. Ik heb goed de rust genomen en mijn lichaam die rust ook gegund. Toen de pijn terugkwam in mijn achilles hebben we besloten een operatie uit te voeren. Dat ging goed, maar het herstel viel achteraf toch tegen', legt ze uit.

Hoewel Bertens na dit jaar niet meer op de professionele tennisvelden te zien zal zijn, heeft ze van haar tijd daar goed gebruikt gemaakt. Haar glansrijke carrière spreekt voor zich. Zo schopte ze het in 2016 tot een plek in de halve finales op Roland Garros, waar ze tegenover Serena Williams kwam te staan. In 2018 wist ze een plek in de kwartfinales van Wimbledon te bereiken, en in mei 2019 stond Bertens als vierde op de wereldranglijsten. In totaal heeft Bertens 10 keer een WTA-titel gewonnen.

'Klaar voor de volgende stap in het leven'

Het besluit om de professionele tennissport achter zich te laten, viel Bertens zwaar. 'Het is de sport die me zoveel gebracht heeft, waar ik zo hard voor geknokt heb. Ik heb het gevoel dat we er alles aan hebben gedaan om zo goed mogelijk terug te komen, maar helaas is het qua resultaten niet gelukt. Maar ik weet dat ik alles heb gegeven, en dat het nu mooi geweest is. De tank is echt leeg. We gaan het op een zo mooi mogelijk manier afsluiten – hopelijk met goede resultaten – maar daarna is het echt tijd voor een ander leven.'

Een leven zonder tennis is een grote stap, maar een die Bertens met enthousiasme neemt, zo zegt ze zelf: 'De emotie is er zeker. Het is geen keuze die je zomaar maakt. Ik ben meer dan klaar voor de volgende stap in het leven; een leven zonder tennis voorlopig. Ik kijk er alleen maar naar uit. Ik ben trots dat ik deze beslissing heb kunnen maken en dat het woord eruit is.'

Tennisbond staat achter 'moedig' besluit

De Nederlandse tennisbond KNLTB toont begrip voor het naderende afscheid van Kiki Bertens en staat achter het 'moedige besluit', laat de bond in een verklaring weten. 'Kiki, bedankt voor je inzet voor het Nederlandse tennis en geweldig dat je zoveel landgenoten hebt geïnspireerd om te gaan tennissen. We zijn trots op je en je mag terugkijken op een geweldige carrière. We wensen je alle geluk en een goede gezondheid toe.'