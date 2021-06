Grote vertraging op A4 door ongeluk, opruimen gaat lang duren door gelekte vloeistof

Op foto's is te zien dat één auto met schade aan de voorkant langs de vangrail staat. De aanhanger van het voertuig ligt op zijn kant op het wegdek. Ook zou een vrachtwagen betrokken zijn bij het ongeluk. Uit de aanhanger van de auto is vloeistof gelekt en dat is op de rijbaan terecht gekomen. 'Dat is de reden dat het opruimen nog wel even gaat duren', zegt een woordvoerder van de ANWB.

Door de warmte is het al helemaal geen pretje om nu in de file te staan. 'Dat is meteen een goede reminder om altijd water mee te nemen in de auto', besluit de woordvoerder.

Foto: John van der Tol

Vanwege de aanrijding staat ook de Europaweg (N206) richting de A4 muurvast. Op de A4 in de richting van Amsterdam is ook een kijkersfile ontstaan. De vertraging op de A4 richting Den Haag was rond 16.30 uur opgelopen tot meer dan twee uur.