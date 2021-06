Altijd in spanning voor dé bui: stormchaser Arjan houdt camera in de aanslag voor donder en bliksem

Al sinds zijn prille jeugd is stormchaser Arjan Kuiten (45) uit Zoetermeer gefascineerd door donder en bliksem. Als jochie van vier maakte hij zijn eerste heftige onweersbui mee. 'Dat was zó machtig om te zien, toen werd ik erdoor gegrepen.' Hij woonde destijds op de vierde etage van de flat waar hij nu ook weer woont, maar dan op twaalf hoog. Ideaal om met zijn camera de bliksem vast te leggen. 'Ik heb heel goed zicht, je kunt hier ook niet veel anders dan naar de lucht kijken.'

In zijn jonge jaren 'jaagt' Arjan met zijn jongere broer Jeroen (41) en een groep vrienden op bijzondere weersomstandigheden, liefst heftige bliksem. Het was de tijd vóór internet, zonder mobiel of laptop, slechts gewapend met weerkaart en de bulletins van radio en tv. 'We reden dan naar België of Duitsland om onweersbuien op camera te vangen', vertelt Arjan enthousiast.' De film Twister, die draait om een groep tornadojagers, doemt automatisch op. 'Wij gingen gewoon op de bonnefooi. Met het weer weet je gewoon nooit wat er gaat gebeuren.'

'Bliksem sloeg overal om ons heen'

Ook nu houdt Arjan een slag om de arm, ondanks de toenemende kans op onweersbuien door de klamme hitte. 'Het weer is niet te voorspellen', zegt Arjan. 'Het zijn juist die onverwachte momenten die het een soort sport maken voor ons. Het is ook altijd weer anders, geen bliksem is hetzelfde.'

Stormchaser Arjan Kuiten | Foto: Arjan Kuiten

Link? Mwoah. Van echt gevaar spreekt hij eigenlijk nooit. Of het moet die keer zijn in Zwolle, toen een ongekend hevige bui losbrak, een van de heftigste die hij ooit meemaakte. 'Toen sloeg de bliksem in open veld overal om ons heen in.' Voor Arjan is onweer vooral telkens weer een nieuw avontuur. 'Je moet alleen wel zorgen dat je apparatuur beschut staat en altijd voorzichtig zijn. Niet met je statiefje in een open veld gaan staan dus. Of onder een boom schuilen. Maar dat lijkt me een bekend gegeven inmiddels.'

Zesduizend liefhebbers van flitsende donderbuien

Huisje-boompje-beestje houdt de Zoetermeerder tegenwoordig dichter bij huis, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn hobby te blijven uitoefenen. Met broer Jeroen beheert hij de Facebookpagina Sweetlakecity-Stormchasers, waarop ze hun mooiste onweerfoto's plaatsen. De community bestaat inmiddels uit zo'n zesduizend liefhebbers van flitsende donderbuien. 'We krijgen veel respons', vertelt Arjan. 'Mensen laten in reacties ook hun weerfoto's achter. Soms roept één foto wel honderden reacties op.'

Arjan (l) en Jeroen Kuiten | Foto: Arjan Kuiten

Gezien de weersverwachting passeren dikke donderwolken eind deze week de flat van Arjan. Zijn camera staat in elk geval alvast klaar. 'Vroeger gingen we op jacht naar de buien, nu wachten we tot ze op ons afkomen.'

Vanaf donderdagnacht kans op zware buien

Die kans is volgens Omroep West-weerman Huub Mizee donderdagavond en vrijdag overdag het grootst. Met een beetje geluk voor Arjan vallen donderdagavond al de eerste buien. 'Overdag is het lekker zomers, met wind van zee een een graad of 28, 29', zegt Huub. 'Maar later wordt dat minder mooi en het kan drukkend en vochtig zijn.' In de avond verwacht de weerman de eerste buien vanuit Frankrijk. 'Ze moeten nog ontstaan, maar voor die avond is al code geel afgegeven.'

Donderdagnacht en vrijdag verwacht Mizee de heftigste buien. Waar het geweld exact losbarst is koffiedik kijken, maar volgens Mizee lijkt het daarna klaar met de ergste hitte. 'In het weekend valt er nog een enkele bui en dan komt de temperatuur uit op zo'n 20 graden. Dan is het alsnog prima zomerweer.'

Donderdag is er in heel Nederland kans op smog door ozon, zo waarschuwt GGD Haaglanden. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit slecht. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. In de ochtend is de luchtkwaliteit waarschijnlijk beter.

LEES OOK: Tropische hitte in aantocht: 'Donderdag drukkend heet met lokaal 32 graden'