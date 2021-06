Haagse jongerenwerker: 'Als we niet oppassen verliezen we door corona een hele jongerengeneratie'

Al bijna 25 jaar werkt Raymond van Bohemen in het jongerenwerk, waarvan de laatste jaren vooral op Scheveningen. Hij beweegt zich op een elektrisch vervoermiddel dat lijkt op een step annex scooter. Van Bohemen zweert erbij. 'Het is echt top', zegt hij. 'Het is een goed middel om snel bij de jongeren in de stad te komen, want je rijdt in een paar minuten tijd van A naar B. Daarnaast is het een lokker voor jongeren. Ze willen weten wat het is. Je hoeft je daarom vaak niet zelf uit te nodigen. Jongeren nodigen zichzelf uit.'

Van Bohemen merkt dat de coronatijd erin hakt bij sommige jongeren. 'Ze gingen niet naar school, maar volgden online-onderwijs. Ook konden sommige jongeren hun stage niet meer afmaken. Je ziet heel veel jongeren die op zoek zijn naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze mogen.'

Drank- en drugsgebruik

Bovendien is op sommige plekken in de stad de overlast toegenomen. 'Je ziet heel veel problemen met de overheid en de politie', zegt Van Bohemen. 'Sommige jongeren keren zich af van de autoriteiten. Ook zien we veel drank- en drugsgebruik en steeds vaker messen. Wij proberen jongeren te begrenzen zoals dat in vaktermen heet. Het gaat dan om preventief begrenzen, dus voor er wat is gebeurd. Dan gaan we met ze in gesprek en proberen te voorkomen dat ze het verkeerde pad op gaan. Maar we stellen ook grenzen en maken jongeren duidelijk dat sommige dingen echt niet kunnen. Wij zeggen dan: maak een keuze, óf je gaat de criminaliteit in óf je gaat met ons mee en dan gaan we de goede kant op.'

Volgens Van Bohemen zijn jongerenwerkers goed in het overbruggen van verschillen tussen jongeren aan de ene kant en overheid, politie en school aan de andere kant. 'We merken dat door het wantrouwen van de jongeren in de autoriteiten er een hele grote kloof ontstaat tussen de twee systeemwerelden die we hebben gecreëerd. Onze systeemwereld en die van de jongeren. Het jongerenwerk is ervoor om die werelden bij elkaar te brengen, zodat we allemaal in het systeem passen waarin we geloven en waar we voor gaan. Doen we dat niet dan gaan we terug naar een situatie waarbij groepen zich afsluiten van de samenleving.'

Serieus

De jongerenwerker is blij met het extra geld van de gemeente. 'Juist omdat het bedoeld is voor jongerenwerkers die de straat op gaan', zegt hij. 'Maar ik hoop wel dat de subsidie niet eenmalig is, want het wordt tijd dat het jongerenwerk serieus genomen gaat worden. Het is namelijk een vak, dat wordt nog wel eens vergeten.'

Wethouder Martijn Balster (PvdA) is verantwoordelijk voor het extra geld. 'We zien op meerdere plekken in de stad een toename van overlast op straat', zei hij eerder. 'We moeten voorkomen dat kattenkwaad uitmondt in buurtterreur of criminaliteit en dat jongeren aan de zijlijn komen te staan.' Daarom komt er extra geld voor de komende anderhalf jaar voor veertien jongerenwerkers. Balster: 'Het zijn juist de kwetsbare jongeren die in de coronatijd nog minder kans maken op een baan, die door de sluiting van de schoolgebouwen de structuur van school verliezen en soms voortijdig uitvallen en die niet kunnen sporten of uitgaan. Rondhangen in de buurt om te kleine en te drukke huishoudens te ontvluchten ligt dan voor de hand.' Het extra geld is voor de komende anderhalf jaar. Mogelijk wordt het project daarna verlengd.

LEES OOK: Ruim een miljoen voor Haagse jongeren die door corona afglijden: 'Overlast op straat is soms groot'