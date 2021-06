Nick heeft autisme en werkt bij Happy Tosti: 'Altijd met een glimlach'

Het contact met de klanten en zijn collega’s. Zorgen dat mensen lekker eten en drinken krijgen en tevreden weer vertrekken. Nick van der Lans (20) is heel blij met zijn baan bij de vestiging van Happy Tosti in het centrum van Den Haag. 'Ik doe mijn werk altijd met een glimlach', zegt hij.

Nick heeft een lichte vorm van autisme. Hij ging naar een praktijkschool in Oegstgeest, maar daarna was het lastig voor hem om een baan te vinden. Maar sinds een jaar is hij toch aan het werk. Eerst liep hij een dagje mee in het filiaal in Delft; daarna kreeg hij een vaste baan op de Korte Poten in Den Haag.

Hij is blij. Anders zou hij thuis zitten. Een beetje op de bank hangen, videogames spelen. 'Dit is eigenlijk het leukste om te doen. Je wil liever niet alleen maar thuis zitten. Je wil natuurlijk bezig zijn, lekker bewegen.'

Voor iedereen een plek

Happy Tosti is een bedrijf dat wil laten zien dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. 'Wij bieden mensen die normaal niet kunnen meedraaien op de reguliere arbeidsmarkt een plek. Wij focussen ons niet op de beperkingen die mensen hebben, maar op de mogelijkheden die ze hebben', vertelt bedrijfsleider Lyanda Fraenk.

Nick en de oprichter van de zaak waar hij werkt, Jasper Kool, zijn donderdagmiddag ook aanwezig op een bijeenkomst van de gemeente Den Haag. Daar ondertekent wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) afspraken met de sociaal ondernemers in de stad. Bedrijven als Happy Tosti.

Meer mensen aan het werk

Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen. De gemeente wil dat doen door het sociaal ondernemerschap in de stad verder te ontwikkelen en te professionaliseren. 'Sociaal ondernemers zetten zich vol toewijding in om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Met het ondertekenen van de werkakkoorden intensiveert de gemeente de samenwerking met deze ondernemers. Zij creëren betaalde banen voor Haagse burgers die langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten', zegt Van Alphen.

De deal met deze ondernemers komt voort uit wat de gemeente het 'Werkoffensief +500' noemt. Doel daarvan is jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk of een opleiding te helpen. Dit nog eens bovenop de 4000 mensen met een uitkering die al aan de slag moeten. 'Het behoeft geen toelichting dat eenmaal weer aan het werk een enorme bijdrage heeft op de persoonlijke groei van iemand. Het levert gemotiveerde mensen, met doorzettingsvermogen en levenservaring op. Harde werkers, waar de samenleving op kan bouwen. Deze mensen krijgen ook meer zelfvertrouwen, bloeien weer op en worden weer gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is onbetaalbaar', zegt de wethouder.

Mooi om ontwikkeling te zien

Bij Happy Tosti zijn de ervaringen heel positief, vertelt Fraenk. 'Het geeft heel veel voldoening. Het is mooi om te zien hoe mensen zich ontwikkelen. Soms denken die mensen zelf vaak dat er geen groei mogelijk is. Die hebben vaak heel hun leven gehoord: dit is wat je kan en dit is de limit. En hoe mooi is het dan dat je met z’n allen kan zeggen: Er is veel meer mogelijk.'

Fraenk en Nick van der Lans benadrukken dat het zeker geen onmogelijke opgave is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De eerste: 'Ach wel nee joh. Valt harstikke mee. Ik zeg gewoon doen!' Nick: 'Bedrijven moeten het eigenlijk gewoon proberen. Gewoon doen. Gewoon helpen.'