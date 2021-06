Leidse Stevenshof niet tegen windmolens: 'Maar moet dat echt zo dicht op het dichtbevolkte Leiden?'

Na het in werking treden van het nationale klimaatakkoord werd Nederland in 2019 opgesplitst in dertig energieregio’s. Elke regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin voor 2030 en 2050 opgaven voor duurzame elektriciteitsopwekking, energiebesparing en warmte worden uitgewerkt. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met vijftig procent zijn afgenomen. Windmolens zouden daar een rol in kunnen spelen.

Een windmolen aan het Valkenburgse Meer zou goed te zien zijn in Leiden | Foto: Omroep West

Kwakkenbos ziet die molens met angst en beven tegemoet. 'Je zal ze in, met name, het westelijk deel van de wijk goed kunnen zien. Het is op nog geen 400 meter afstand van onze huizen. Maar ook het lawaai vrezen we. De snelweg die hier vlakbij loopt is 's nachts stil, maar die molens draaien door. Dat zal tot gezondheidsklachten gaan leiden.'

Rijnlandroute verdiept

Ook is Kwakkenbos bang voor de aantasting van de weinige natuur en recreatiegebieden in de buurt. 'De RijnlandRoute is niet voor niets verdiept aangelegd, omdat dit stuk groen rond de wijk een belangrijke ecologische de verbinding vormt tussen het natuurgebieden bij Wassenaar en de Hollandse duinen. Maar ook de recreatieplas het Valkenburgse Meer, waar zo veel mensen uit de omgeving gebruik van maken, moet je met rust laten.'

Zo zou een windmolen in het landschap vlakbij de Leidse Stevenshof staan | Foto: Omroep West

Toch is de Leidenaar niet tegen het klimaatakkoord. 'Ik ben voor verduurzaming. De hele buurt zo'n beetje heeft hier ook zonnecellen. Maar ik denk dat je het probleem landelijk aan moet pakken en kijken waar zonneweides en windmolens ingepast kunnen worden. Verplicht niet iedere regio om op ieder stukje groen iets te doen. Coördineer het meer.'