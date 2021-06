Schilderswijk zwaait 'olympische held' Khalid Choukoud uit: 'Dit doet me heel veel'

Buurtouders, wijkvertegenwoordigers, wethouders en andere bestuurders, maar vooral een hoop kinderen hebben zich aan het begin van de middag verzameld op het Jacob van Campenplein. Zij komen allemaal hun 'olympische held' uitzwaaien. Want hoewel Choukoud in Marokko is geboren en getogen, is hij sinds zijn veertiende jaar op en top Schilderswijker.

Choukoud is geƫmotioneerd na alle toejuichingen | Foto: Richard Mulder

'Dit voelt geweldig', reageert de meervoudig Nederlands kampioen op verschillende loopafstanden geëmotioneerd. 'Hier doe je het voor. En eindelijk wordt er ook iets moois gezegd over de Schilderswijk, die al jaren slecht in de media komt. Dat ik me kwalificeerde voor de Olympische Spelen was mooi, maar dit is ook prachtig. Het doet me echt heel veel, eerlijk gezegd.'

'Wajo, dat is echt veel!'

Op een podium houden verschillende sprekers een toespraak voor Choukoud, die wordt overladen met succeswensen voor zijn deelname aan de olympische marathon in Japan deze zomer. Kinderen gaan massaal met hem op de foto en rennen onder het brandende zonlicht achter hun geliefde wijkgenoot aan tijdens een ererondje om het plein.

Dat niet alle kinderen hem kennen, mag de pret niet drukken. Zo is een meisje 'vergeten hoe die meneer heet' en zegt een jongen te weten dat Choukoud een bokser is. Ook de lengte van een marathon is voor twee meiden een vraagteken. Het antwoord: 42,195 kilometer. 'Wajo, dat is echt heel veel!', zeggen ze verbaasd.

Voorbeeld aan hem nemen

Maar het merendeel weet de bijzondere prestatie van 'hun' Khalid wél op waarde te schatten. 'Ik vond het wel leuk en bijzonder dat je hem zo kon zien. Ik vind het gewoon een eer voor de Schilderswijk', merkt een 10-jarig meisje op. Najma, moeder van vier jongens en evenals Choukoud geboren in Marokko, vertelt dat ze 'supertrots' is op haar succesvolle buurtgenoot.

Op het podium wordt Choukoud overladen met succeswensen en toespraken | Foto: Sebastiaan Nederhoed

'De hele Schilderswijk, ik denk heel Nederland, de Marokkaanse gemeenschap én Marokko', voegt ze daaraan toe. 'Onze jongens en meisjes kunnen een voorbeeld aan hem nemen. Niet van: nee, in de Schilderswijk kom je niet zo ver. Zo zie je maar: kijk, hij heeft dit kunnen bereiken. Dus onze kinderen kunnen dat ook.'

'Als een leeuw presteren'

Choukoud vertrekt donderdag naar zijn vaderland om zich in extreem warme weersomstandigheden klaar te stomen voor de Spelen. Op zondag 8 augustus loopt hij in het Japanse Sapporo de marathon. 'Ik zal daar namens Nederland als een leeuw gaan presteren. Als echt alles meezit, hoop ik tussen de top-10 en top-20 te eindigen. Maar als ik alleen al gefinisht heb, is mijn droom eigenlijk uitgekomen. Dan ben ik voor altijd een olympisch atleet.'

Khalid Choukoud, te midden van zijn buurtgenoten | Foto: Richard Mulder

