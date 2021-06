Tenniscommentator Marcella Mesker: 'Ik wens Kiki gouden afscheid'

Echt verbaasd was ze niet, Marcella Mesker, toen ze hoorde dat Kiki Bertens binnenkort stopt met tennis. Wel dat ze dat al zo snel doet. De uitschakeling in de eerste ronde op Roland Garros deed Kiki de das om, denkt Mesker.

'Ze was na haar blessures zo goed begonnen', zegt Mesker in het TV West Nieuws. 'We hebben best wel gespeculeerd dat het eraan zat te komen, hoe haar comeback zou zijn na haar blessures', geeft de tenniscommentator en voormalig tennisprof toe. 'Maar dat ze nu heeft gezegd dat ze stopt, kwam toch wel als een schok.'

Kiki Bertens werd in 2019 vierde op de wereldranglijst en is daarmee de beste Nederlandse tennisspeelster ooit. 'Ze begon het coronajaar 2020 ook heel erg goed', weet Mesker. 'Ze won het toernooi van Petersburg, ze had een nieuw begeleidingsteam. Maar toen kwam corona. En maakte ze kennis met het gewone leven. En dat beviel haar goed.'

'Is dit het allemaal nog wel waard'

De rust thuis gebruikte Bertens in oktober 2020 om zich aan haar achillespees te laten opereren. 'Toen waren de plannen om te stoppen echt nog niet aan de orde', zegt Mesker. Maar de klachten verdwenen nooit helemaal. 'Het was twee stappen vooruit, drie stappen terug.' Totdat Bertends dit voorjaar in Parijs al in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

'Ik denk dat ze zich is gaan afvragen, is dit het allemaal nog wel waard.' Wel hoopt de Haagse dat haar streekgenoot uit Wateringen nog één keer vlamt op de Olympische Spelen in Japan. 'Ik gun haar een afscheid met een gouden randje.'

LEES OOK: