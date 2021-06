Goudse wethouders overleven motie van afkeuring

De coalitiepartijen in Gouda houden vertrouwen in de wethouders Rogier Tetteroo en Thierry van Vugt in het slepende dossier van de onder dwang gesloopte Turfmarktkerk. Dat bleek woensdagavond uit het debat over de ten onrechte gesloopte kerk.

Een motie van afkeuring van Jan de Koning (GBG), waarin beide wethouders werd verzocht de eer aan zichzelf te houden, werd om half twee 's nachts verworpen, met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 'Niet geheel onverwacht, maar desalniettemin teleurstellend', schreef de VVD op Twitter.

Datzelfde lot trof ook de motie van Harold Hooglander (SGP) om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, die het college verweet onrechtmatig tot noodsloop van de kerk te zijn overgegaan (15 voor, 20 tegen).

Geen mes op tafel

Al voor het tot stemming kwam, had wethouder Van Vugt aangekondigd dinsdag te zullen besluiten tot pro forma hoger beroep. Dat betekent dat het gemeentebestuur bij de rechter kenbaar maakt mogelijk in hoger beroep te gaan. Daarmee houdt het college een drukmiddel in het proces om met kerkeigenaar Khalid Boutachekourt te komen tot een schikking.

'Hoger beroep is ongebruikelijk noch vies en geen mes op tafel, maar om te komen tot waarheidsvinding', zei de wethouder. Met name de oppositie vreest dat minnelijke schikking met de eigenaar, die vooralsnog niet met beide wethouders wil overleggen, niet tot het zo gewenste resultaat leidt: namelijk dat er een einde komt aan deze slepende kwestie.

Bestuurscultuur gehekeld

Net als GBG, dat in de motie het college verweet de raad stelselmatig 'niet tijdig, niet juist of onvolledig te informeren' sprak ook de VVD pittige woorden over de bestuurscultuur: 'Informatie onvolledig aanleveren of verwarring creëren, weinig tot geen transparantie en geen zelfreflectie. Dit moet anders, voor de stad.'

Een sprekend voorbeeld hiervan deed zich voor tijdens het debat: er bleek opeens sinds woensdagmorgen een conceptrapport beschikbaar waar al jaren om werd gevraagd. 'Dat is symptomatisch in dit dossier', brieste Jan de Koning, 'daar heb ik twee jaar om gevraagd, maandag zelfs met een beroep op de gemeentewet en dan ligt het nu opeens vertrouwelijk ter inzage. Zo typerend. Dit raakt mij.'

Kloof nog groter

Verder was het debat een herhaling van veel zetten, die al eerder waren gedaan, waarbij oppositie- en coalitiepartijen niet nader tot elkaar kwamen. De kloof tussen beiden lijkt alleen nog groter te zijn geworden in een dossier, dat nog lang niet ten einde is. Niet voor de politiek, niet voor de stad en ook niet voor de ruïne aan de Turfmarkt.

