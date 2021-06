Meerdere brandkranen opengedraaid in Den Haag: 'Risico voor waterkwaliteit'

Nu de zomer is begonnen en het erg warm is, gebeurt het weer: brandkranen worden opengedraaid. Dit veroorzaakt veel waterschade en een verlies in waterdruk bij mensen thuis. 'Omdat er in een hele korte tijd zoveel water uit de leidingen stroomt kan het dat de waterdruk bij de mensen thuis lager wordt, in Duindorp hebben mensen zelfs een tijdje helemaal geen water gehad', zegt Nicole van Velthoven van Dunea bij West Wordt Wakker.

Van Velthoven legt uit dat het voor nog meer problemen kan zorgen. 'Naast dat mensen thuis minder, of zelfs geen waterdruk hebben, lopen we ook een risico dat de waterkwaliteit ervan achteruit gaat.' Het is niet gemakkelijk om een waterkraan open te draaien, maar op sommige plekken zijn ze wel goed te vinden. 'Ze moeten natuurlijk goed bereikbaar zijn voor de brandweer', legt Van Velthoven uit. 'Het lukt mensen kennelijk toch om de brandkranen open te draaien.'

Onveilige situatie

Dunea werkt nauw samen met gemeente Den Haag en met de hulpdiensten. De maatregelen nemen om dit probleem tegen te gaan, duren enige tijd. 'Wij hebben tijd nodig om brandkranen onbereikbaar te maken voor dit soort activiteiten.'

Ook aan de Doctor van Welylaan werd een brandkraan opengedraaid | Foto: Regio15

Volgens inwoners die op woensdagavond last hebben gehad, weigerde Dunea langs te komen om de brandkranen weer dicht te draaien. 'We willen uiteraard dat klanten weer zo snel mogelijk water hebben, het is helaas wel zo dat wij het sluiten van de brandkranen onder begeleiding doen van de politie. Dus als een brandkraan niet snel gesloten wordt, kan het zijn dat het niet veilig was dit te doen.'

Vorig jaar aangifte

Ook vorig jaar werden op hete zomerdagen tientallen brandkranen opengedraaid. Dunea deed toen tegen meerdere personen aangifte. Of er dit keer ook aangifte wordt gedaan, is nog niet bekend.

