Grootste waterlelie ter wereld bloeit in Leiden

De bloem van de Victoria Amazonica is een nachtbloeier en bloeit alleen hoog zomer. Bijzonder is dat de waterlelie slechts twee nachten bloeit. Rogier de Vugt, kaschef van de Leidse Hortus Botanicus weet alles over de plant. 'De eerste nacht is de bloem wit en geeft een sterke ananasgeur af, hier komen kevertjes op af. De tweede nacht kleurt de bloem roze en heeft hij geen geur meer. De kevers komen er nog wel op af en worden bedekt met stuifmeel', legt De Vugt uit.

Omdat de plant een enorme omvang heeft, kan er maar een groeien in de vijver van de Hortus. 'De bladeren hebben omhoogstaande randen, zodat ze niet over elkaar heen kunnen groeien waardoor ze geen licht meer kunnen krijgen. De oude bladeren groeien naar buiten en sterven af, in het midden komt elke week een nieuw blad met een nieuwe bloem', vertelt De Vugt.

Foto: Hortus botanicus Leiden

Speciale kas

De Hortus in Leiden heeft voor de bijzondere waterlelie een speciale kas die hoger is en meer licht doorlaat dan andere kassen: de Victoriakas. Iedere zomer staat de Victoria Amazonica in deze kas in de bloei. En dat is een lastige klus. De plant doet het alleen goed als het water 30 graden is de waterlelie heeft erg veel licht nodig.

