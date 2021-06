Vossen leven op schoolplein: 'Ze kunnen hier veel eten vinden'

Leerlingen wijzen aan waar het vossenhol zit. Daar verschuilen de roofdieren zich overdag tussen de struiken. 'Eigenlijk best wel gaaf, want vossen op je school hebben, is best wel cool', reageert Gaetano tegenover het NOS Jeugdjournaal. 'Wel raar, maar ook weer cool dat waar heel veel mensen wonen ook nog vossen kunnen wonen. Zonder dat je het eigenlijk door hebt', vindt Lieve.

De vossen zijn een paar maanden geleden ontdekt op beveiligingsbeelden van de school. 'Dat was leuk om te zien, ook van zo dichtbij', zegt conciërge Andrea Denkinger. Zij zag de beelden als eerste. 'Het zijn echt heel mooie dieren, vind ik. Ze zijn vooral 's nachts actief. Eén van onze juffen komt vrij vroeg, die ziet ze dan af en toe nog wegschieten. Maar overdag zien we ze niet.'

Soort mini-boerderij

Er zijn extra wildcamera's opgehangen om de vossen beter te kunnen volgen. Ze komen vermoedelijk uit de duinen. 'Ik denk dat de vossen hier zijn omdat ze heel veel eten kunnen vinden', verklaart Bem. Hij verwijst daarmee naar de dierenweide op het schoolplein, een soort mini-boerderij met varkens, geiten, kippen en konijnen.

En met name die laatste diersoort valt bij vossen behoorlijk in de smaak. 'Iemand is vergeten het hek dicht te maken', vertelt Mia. 'En in de nacht is een vos hier gekomen en die heeft een konijn opgegeten. Er zijn ook ingewanden gevonden, dat is niet zo prettig om te zien.' Volgens de conciërge is er ook een konijnenstaart op het plein gevonden.

Zielig voor de konijnen

'Ik vond het vooral zielig voor de konijnen, want ik vind konijnen superschattig', merkt Lieve teleurgesteld op. Mia denkt daar anders over. 'Ik vind het niet echt supererg, omdat de vossen ook gewoon moeten leven.'

Sindsdien zijn de sloten steviger gemaakt en worden de konijnenhokken aan het einde van de dag beter gecontroleerd. 'Ik hoop dat de vossen geen dieren meer op gaan eten. En dat ze hier blijven, dat lijkt me wel leuk', aldus Django. Bem: 'En dat we nog veel filmpjes kunnen zien van hoe groot ze worden enzo.'

LEES OOK: Jonge vosjes in Haagse Bos trekken bekijks: 'Ze hebben het naar hun zin'