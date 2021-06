Al drie keer moest strand Noordwijk worden ontruimd: 'De jongeren wilden saboteren'

Het is de derde keer in korte tijd dat het strand tussen beachclubs B.E.A.C.H. en Witsand is leeggeveegd. ‘De situatie werd kritisch in de gaten gehouden, maar op een gegeven moment werd de groep steeds groter en werden er verdovende middelen gebruikt waardoor mensen zich minder goed gingen gedragen. Er werden zelfs flessen gegooid. Toen de openbare orde zo ernstig verstoord werd, is in overleg met de burgemeester besloten in te grijpen.’ Daarbij is niet de ME ingezet, maar wel het parate peloton van de politie, die wapenstokken dragen.

Bij een deel van de strandtenthouders en strandgangers is er wel begrip voor de wens van de jongeren om een feestje te houden. Eelco Dijk, eigenaar van strandclub B.E.A.C.H. vertelt dat de jongeren duidelijk hadden duidelijk afgesproken ‘om hier te verzamelen op het middengebied. Er is hier pas een alcoholverbod en een geluidsdragerverbod ingesteld. En ja, dat wilden ze dus eigenlijk een beetje gaan, hoe moeten we dat zeggen, saboteren, zeg maar. En ja, ik vind dat die jongeren best wel heel even plezier mogen blijven maken. Maar ja, wel tot een bepaalde grens. En dan gaat de politie ingrijpen en dat hoort dan ook weer zo.’

Gemeente Noordwijk verbiedt alcoholgebruik

De gemeente Noordwijk verbood vorige week al het alcoholgebruik tussen 19:00 en 09:00 uur op een gedeelte van het Noordwijkse strand vanwege overlast in de avond. Ook mag er sindsdien geen geluidsapparatuur worden gebruikt. Burgemeester Wendy Verkleij (VVD) heeft deze maatregelen genomen omdat het al twee keer eerder fout ging op het stukje strand. Dit gebeurde in april en mei.

Strand in Noordwijk met alcoholverbod | Beeld: Google Maps

Verkleij heeft op 10 juni aangegeven dat er 'aanvullende maatregelen komen als het nodig is'. Met het incident van dinsdagavond, wat plaatsvindt na de verscherpte maatregelen, is het de derde keer in korte tijd dat er overlast is op het strand. De burgemeester van Noordwijk is onbereikbaar voor commentaar.

De enige oplossing is volgens strandtenthouder Dijk dat straks alle festivals weer gaan beginnen. ‘En dat de discotheken opengaan en dat de jeugd gewoon weer lekker ergens naar toe kan, want ze hebben een jaar binnen gezeten. Ze kunnen geen kant op. Ik begrijp het ook, ik denk als ik jong was dan had ik er ook gestaan.’