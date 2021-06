Bijzondere boekwinkel gered van ondergang: 'Had ik niet verwacht'

Even dreigde antiquariaat Colette na 25 jaar te verdwijnen, maar de bijzondere boekenzaak lijkt gered. Een crowdfundingsactie heeft in een paar dagen tijd het benodigde bedrag van 20.000 euro opgebracht. Nu kan een groep Haagse prominenten de winkel definitief overnemen.

Jogchum de Vries, de 80-jarige eigenaar van Colette, is verrast over de opbrengst. 'Dat had ik niet gedacht, eerlijk gezegd', reageert hij in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'En zeker niet zo snel. Dat is dan een groot succes.'

Colette, zit sinds 1996 aan de Reinkenstraat en geldt als een iconische boekwinkel. Met een mooi woord wordt het ook wel antiquariaat genoemd, omdat er behalve tienduizenden (oude) boeken ook hand- en tijdschriften, kaarten en prenten te vinden zijn.

Bont gezelschap

Twee jaar lang zocht De Vries naar een opvolger, maar zelfs een advertentie in dagblad NRC leverde niets op. 'Niemand wou het overnemen. De huren worden steeds hoger, aan het eind van het liedje hou je weinig over. Het komt erop neer dat je er eigenlijk niet van kan leven.'

Daarop heeft een groep Haagse prominenten onlangs besloten de handschoen op te pakken. Dat bonte gezelschap bestaat uit schrijfster Kim Heijdenrijk, journalisten Jean-Pierre Geelen (Volkskrant), Edwin Koopman (Trouw, VPRO), Istvan Kops (Boekenkrant) en Constanteyn Roelofs (Elsevier), historicus en geschiedenisdocent Marjonne Maan, IT'er en filosoof Nils Kappeyne en vakbondsvrouw Linda Vermeulen.

Liefde voor boeken

Met het ingezamelde geld willen ze Colette voorzetten, aangezien De Vries met pensioen gaat. 'Wij delen allemaal de liefde voor boeken', vertelde initiatiefnemer Geelen afgelopen woensdag aan mediapartner Den Haag FM. 'We hoeven er geen van allen van te leven. Het gaat ons om de liefde voor dat zaakje, voor de buurt en voor de boeken.'

Hoewel hij opgelucht is dat zijn winkel kan blijven bestaan, geeft De Vries toe dat hij aanvankelijk aarzelend tegenover een inzamelingsactie stond. 'Het leek een beetje armoedig, alsof we om geld bedelen. Daar heb ik een hekel aan. Maar anderen doen het, dus nu sta ik er volledig achter.'

Met gerust hart overdragen

De teller staat inmiddels al op ruim 21.500 euro. De Vries: 'Dat zal betekenen dat deze buurtbewoners het vrijwel zeker overnemen. Dat is natuurlijk wel heel apart, het is een fenomeen van de laatste tijd. Ikzelf had verwacht dat één iemand het zou doen.'

Over de toekomst van Colette maakt hij zich totaal geen zorgen. Hij zegt zijn zaak met een gerust hart over te dragen. 'Het zijn boekenliefhebbers. En verschillende lui, dat is ook wel belangrijk. Je moet niet alleen aan hoge literatuur denken als je een antiquariaat hebt. Er zijn allerlei soorten boeken met de gekste, interessantste onderwerpen.'

Leesliefde blijkt springlevend

Kim Heijdenrijk laat via Twitter weten dankbaar te zijn voor alle donaties. 'Hartverwarmend hoe groot de vrijgevigheid voor het behoud van antiquariaat Colette is, de romantiek van drukinkt, liefde voor papier', tekent de schrijfster op. 'De passie voor het boek en de leesliefde is kennelijk nog buitengewoon springlevend, blijkt. Dat geeft de boekminnende burger moed.'

