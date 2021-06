Opendraaien brandkranen in Den Haag kostte miljoen liter water, waterbedrijf Dunea doet aangifte

Bij het illegaal opendraaien van dertien brandkranen in Den Haag is woensdagavond een miljoen liter water verloren gegaan. Waterbedrijf Dunea noemt dat 'brandkraanvandalisme' en gaat aangifte doen.

Elk jaar is het op warme dagen weer het zelfde liedje: brandkranen worden opengedraaid om verkoeling te zoeken. Ook woensdagavond was het weer raak en werden in verschillende wijken brandkranen opengedraaid. Rond 1.30 uur waren alle kranen weer dicht maar intussen was een miljoen liter water door de goot gespoeld, goed voor 15.384 douchebeurten van 9 minuten oftewel 40 jaar douchen.

'Het is echt waterverspilling en asociaal', zegt Nicole Veldhoven van Dunea tegen mediapartner Den Haag FM. 'Het is gewoon zonde. We vragen mensen een regenton te gebruiken of maar één keer per week te sproeien.' Dunea vraagt mensen om bewuster om te gaan met water, zeker vanwege droge periodes in de zomer. Het openzetten van brandkranen helpt dan niet.

Donderdag verstand gebruiken

Ook kan het onveilige taferelen opleveren. 'Er zijn gevolgen voor de brandveiligheid, de waterkwaliteit en er is vervolgschade aan huizen, want de bestrating spoelt weg en moet weer hersteld worden', vertelt Veldhoven. De kranen zijn inmiddels op slot gezet. 'Daarmee heeft de brandweer langer de tijd nodig om toegang te krijgen tot het water', aldus de woordvoerster.

Donderdag is het weer een hete dag. Dunea hoopt dat mensen vanavond gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en begrijpen dat dit gevolgen heeft. Ze doet dan ook een oproep: 'Zie je iemand in de buurt van een brandkraan die daar niet hoort en er staat geen brandweerauto bij, spreek mensen dan aan. Het voorkomen voorkomt schade en ellende.'

Kranen hygiënisch dichtdraaien

Zodra de brandkranen open worden gezet komt er met zoveel kracht water uit, dat bij mensen thuis de druk wegvalt. Er komen dan monteurs van Dunea om de kranen dicht te doen. 'Op het moment dat de druk op het water wordt doorbroken, is dat een risico voor de waterkwaliteit. Daarom gaan onze monteurs er zelf heen, die weten hoe ze de kranen hygiënisch kunnen sluiten om verontreiniging te voorkomen.'

Buurtbewoners lieten Dunea weten graag te willen helpen met dichtdraaien. Dunea vindt de aangeboden hulp hartverwarmend. 'Het zijn hele warme berichten en toont de betrokkenheid van wijkbewoners.' Maar omdat het zo’n lastige klus is wil Dunea dat voorlopig nog laten doen door hun monteurs.

Wachten op de politie

Sommige inwoners lieten weten urenlang geen water te hebben. Sommigen dachten dat Dunea weigerde om de kranen dicht te doen. Dat klopt niet, laat Dunea weten. 'Collega's hebben megahard gewerkt vannacht om ze dicht te zetten.'

Vanwege de veiligheid van de monteurs wachten zij op hulp van de politie om de veiligheid van hun medewerkers te kunnen garanderen. In het verleden hebben monteurs te maken gehad met emoties en agressie op straat. Daarom wachten zij altijd op de politie. Vorig jaar deed Dunea ook aangifte, waarna twee jongeren werden aangehouden.