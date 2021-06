Rechtbank buigt zich over aanklacht gemeente Bodegraven tegen complotdenkers

De rechtbank in Den Haag behandelt donderdag alsnog het kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen drie complotdenkers. De zaak ging vorige week dinsdag niet door nadat twee van de drie gedaagden de rechter wraakten omdat ze geen vertrouwen in haar hadden. Afgelopen maandag bepaalde de wrakingskamer dat de zaak kan doorgaan met dezelfde rechter.

Ruim een week geleden duurde de zitting niet meer dan een half uur. Eén van de gedaagden, Micha Kat, eiste dat de rechter hem zou erkennen als journalist. De rechter gaf aan pas in haar vonnis daar eventueel wat over te zeggen, en dat was voor Kat reden om het vertrouwen in haar op te zeggen.

Maandag bepaalde de wrakingskamer van de Haagse rechtbank dat de zaak gewoon met dezelfde rechter verder gaat. Een poging van een andere gedaagde, Joost Knevel, om ook de wrakingskamer te wraken, werd eveneens afgewezen.

Satanische misbruikrituelen op kerkhof

De zaak draait om het verhaal dat de mannen, samen met een derde gedaagde, Wouter R., verspreiden over de begraafplaats van Bodegraven. Ze beweren dat daar kinderen begraven liggen die slachtoffer zijn geweest van satanische misbruikrituelen. Burgemeester Van der Kamp van Bodegraven wil dat het drietal ophoudt met het verspreiden van hun onzin.

Van de gedaagden zit de 53-jarige Wouter R. in voorarrest. Hij is opgepakt op verdenking van opruiing en bedreiging. Micha Kat verblijft in Noord-Ierland. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar tot nog toe zonder resultaat. Joost Knevel is in Spanje. Alledrie de gedaagden volgen het kort geding via een videoverbinding. Afgelopen maandag verbrak de rechtbank de verbinding met Kat omdat hij niet ophield met praten.

