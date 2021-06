Gloednieuwe Rotterdamsebaan nu al weer dicht voor onderhoud, hoe zit dat?

Na een aantal ernstige ongelukken elders in Europa, waarbij soms vele doden waren te betreuren, scherpte de Europese Unie de richtlijnen voor tunnels aan. Nederland houdt zich daaraan. En dat heeft als praktisch gevolg dat de tunnels in Den Haag vier keer per jaar voor twee onderhoudsnachten dicht gaan.

De tunnel kent een groot aantal brandblusinstallaties | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

Want de Rotterdamsebaan en de Victory Boogie Woogietunnel - waar de weg voor een groot deel doorheen loopt - lijken wel een simpele betonnen bak, maar daarachter gaat veel meer schuil. De weg kent een ongelooflijke hoeveel elektronische systemen, vertelt de tunnelbeheerder van de gemeente Den Haag, Gert Jan van der Meiden.

Lussen in het wegdek die alle bewegingen van het verkeer registreren, camera's, brandmelders, telefoonlijnen voor het geval er toch iets misgaat. 'Rijkswaterstaat vergeleek de hoeveelheid signalen die binnenkomt van zo'n tunnel wel eens met die van een Boeing 747.'

Vanuit een centrale worden alle tunnels en bruggen in de gaten gehouden | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

Als iets niet goed gaat, volgt een boete

Al die apparatuur wordt tijdens de onderhoudsnachten gecontroleerd. Belangrijk ook voor de aannemer, vertelt Kemps. Die heeft de weg namelijk niet alleen aangelegd, maar heeft hem ook nog steeds in onderhoud. Dat is onderdeel van het contract met de gemeente. Mocht er iets niet juist functioneren, dan volgt een boete. 'Daarom is ons er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat alles het goed doet', zegt hij.

De Rotterdamsebaan wordt schoongeveegd. | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) krijgt woensdagavond een rondleiding. Gehuld in een oranje pak, met helm en laarzen met stalen neuzen – de veiligheidsmaatregelen zijn fors – kijkt hij eerst in de bedieningscentrale. Die is gevestigd in een gebouw boven de ingang van de tunnel in de Vlietzone. Hier kijken medewerkers dag en nacht naar een groot aantal beeldschermen. Niet alleen de Victory Boogie Woogietunnel wordt in de gaten gehouden, maar ook de Hubertustunnel en de Koningstunnel. En een aantal bruggen in Den Haag.

Tunnel vanzelf in calamiteitenstand

Zodra ze zien dat er iets niet in orde is of een melding krijgen, kunnen de tunnels worden afgesloten. Sterker: het systeem is zo ingericht dat als er bijvoorbeeld rookontwikkeling is of een auto stilstaat, de tunnel vanzelf in de calamiteitenstand gaat. Daar hoeft in principe geen mens aan te pas te komen.

Een bijna lege Victory Boogie Woogietunnel. | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

Daarna gaat het via trappen en gangen naar de weg zelf. Hier zijn tussen de veertig en vijftig mensen druk aan de slag. Met een speciale machine worden de grijs geworden wanden van de tunnel weer blinkend schoon gemaakt. De ingenieuze apparatuur die fijnstof uit de lucht haalt, wordt gereinigd, zodat dit de schoonste tunnel van Nederland kan blijven. Het wegdek, de putten, alles krijgen een forse beurt. En de voetgangersbrug naar Drievliet wordt van boven tot onder met hand gereinigd. 'Dat is waarschijnlijk de schoonste brug van Nederland', lacht Kemps.

Het is middernacht. De rondleiding is afgelopen. Maar voor de mannen en vrouwen in de tunnel rest nog veel werk. Zij gaan door tot het licht wordt. Om vijf uur moet hij weer open zijn voor verkeer. Aankomende nacht wacht de andere tunnelbuis.

