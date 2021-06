GGD gaat extra prikken zetten in Haagse achterstandswijken

GGD Haaglanden opent maandag op verschillende plekken in de stad tijdelijke prikplekken waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. Ook gaat er vanaf die dag een bus rijden die vaccinaties uitdeelt. Zo wil de GGD de vaccinatiegraad in met name de achterstandswijken omhoog krijgen.

De tijdelijke vaccinatielocaties en de bus worden ingezet in Haagse achterstandswijken. Daar blijft het aantal mensen dat zich laat prikken volgens de GGD en de gemeente achter. De Schilderswijk, Moerwijk/Zuiderpark en Transvaal zijn als eerste aan de beurt. Uit cijfers blijkt dat minder dan 70 procent van de mensen boven de 60 jaar zich hier heeft laten vaccineren. Dat is volgens de GGD en de gemeente laag.

'Bij de uitnodigingen voor de reguliere coronavaccinaties zijn we komend weekend bij geboortejaar 2003 en heeft iedereen boven de 18 jaar de kans gehad om zich aan te melden voor een vaccinatie. Daardoor ontstaat nu de mogelijkheid om fijnmaziger en nog lokaler te gaan vaccineren', zegt directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden.

Prikken met Janssen

Het gaat vooralsnog om een proef, zegt de GGD. Maandag en woensdag is er een priklocatie ingericht in gezondheidscentrum Vaillantplein en donderdag en vrijdag op het Mandelaplein in Transvaal. Beide plekken zijn geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur. De bus rijdt deze week nog niet. Die komt op zijn vroegst volgend weekend.

In de bus en op de tijdelijke locaties kunnen mensen informatie krijgen over een coronavaccin en kan er ook een afspraak op normale prikplekken worden gemaakt. Maar wie dat wil kan zich ook direct laten vaccineren. Dat gebeurt dan met het Janssen-vaccin. Volgens de GGD is dat een goed vaccin, en omdat er maar één spuit van nodig is zijn mensen zo snel klaar.

Huisartsen en mensen uit de buurt

Over het vaccin van de Leidse fabrikant Janssen ontstond discussie toen bleek dat je er in uitzonderlijke gevallen een bijzonder vorm van trombose van kan krijgen. Maar het wordt nog altijd ingezet en wie een reguliere prikafspraak maakt, kan kiezen of hij wel of niet dit vaccin wil hebben.

Om bewoners zover te krijgen dat ze zich laten vaccineren, werkt de GGD samen met huisartsen maar ook met 'vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen', zoals de gemeente dat noemt. Dat zijn sleutelfiguren in de wijk die makkelijker toegang hebben tot de bewoners, zoals een imam of buurtvader of -moeder.

